Все экскурсии и мероприятия в Коупавогюр
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Коупавогюр – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €60.79. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Коупавогюр почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Исландии на 📅 декабрь, январь и февраль