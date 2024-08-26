В Виктор Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой Экскурсия прошла отлично. Увидели много интересного, Анна прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная, нет усталости после поездки.

В Виктор Золотое кольцо Исландии Всё понравилось. Анна отличный гид и прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная - нет усталости после поездки

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Г Григорий Золотое кольцо Исландии Я всем рекомендую Мишу для экскурсий по Исландии. Очень отзывчивый,умный и знающий молодой человек. Миша всегда в теме,с ним очень интересно и комфортно. Спасибо ему за прекрасную экскурсию.

D Dmitrii Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.

В Вячеслав Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии Очень все понравилось, рекомендую!

M Margarita Золотое кольцо Исландии Мы были на замечательной, интересной экскурсии. Нам очень понравилось!

С Светлана Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой читать дальше нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации! Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог