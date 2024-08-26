7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от €440 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от €460 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от €380 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктор26 августа 2024Экскурсия прошла отлично. Увидели много интересного, Анна прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная, нет усталости после поездки.
- ВВиктор26 августа 2024Всё понравилось. Анна отличный гид и прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная - нет усталости после поездки
- ММарина19 августа 2024Все прошло отлично, очень понравилось. Спасибо большое!
- ГГригорий18 августа 2024Я всем рекомендую Мишу для экскурсий по Исландии. Очень отзывчивый,умный и знающий молодой человек. Миша всегда в теме,с ним очень интересно и комфортно. Спасибо ему за прекрасную экскурсию.
- DDmitrii13 августа 2024Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
- ВВячеслав6 августа 2024Очень все понравилось, рекомендую!
- MMargarita25 июля 2024Мы были на замечательной, интересной экскурсии. Нам очень понравилось!
- ССветлана15 августа 2023Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог
- ЕЕкатерина1 августа 2023Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в сентябре 2024
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