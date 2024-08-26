На Рождество – экскурсии в Рейкьявике

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Рейкьявике на русском языке, цены от €380. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Золотое кольцо Исландии
На машине
32 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Исландии: Тингвелдир, гейзеры и водопад Гюдльфосс
Погрузитесь в мир исландской природы и истории на индивидуальной экскурсии по Золотому кольцу. Впечатляющие пейзажи и уникальные природные объекты ждут вас
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от 440 за всё до 2 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
На машине
Конные прогулки
5 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
Захватывающая индивидуальная экскурсия по Золотому кольцу Исландии. Увидите водопад Гюдльфосс, национальный парк Тингведлир и гейзеры Хёйкадалюр
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от 460 за всё до 2 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
Добро пожаловать на полуостров Рейкьянес! Вас ждут вулканы, горячие источники, гейзеры и мост между континентами. Незабываемое путешествие по Исландии
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
от 380 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктор
    26 августа 2024
    Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
    Экскурсия прошла отлично. Увидели много интересного, Анна прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная, нет усталости после поездки.
  • В
    Виктор
    26 августа 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Всё понравилось. Анна отличный гид и прекрасно излагает материал. Машина комфортабельная - нет усталости после поездки
  • М
    Марина
    19 августа 2024
    Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
    Все прошло отлично, очень понравилось. Спасибо большое!
  • Г
    Григорий
    18 августа 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Я всем рекомендую Мишу для экскурсий по Исландии. Очень отзывчивый,умный и знающий молодой человек. Миша всегда в теме,с ним очень интересно и комфортно. Спасибо ему за прекрасную экскурсию.
  • D
    Dmitrii
    13 августа 2024
    Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
    Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик.
    Отлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчикОтлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчикОтлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчикОтлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчикОтлично организованные экскурсии по Исландии с гидом Анной. Очень интересный собеседник и рассказчик
  • В
    Вячеслав
    6 августа 2024
    Всё самое - в поездке по Золотому кольцу Исландии
    Очень все понравилось, рекомендую!
  • M
    Margarita
    25 июля 2024
    Золотое кольцо Исландии
    Мы были на замечательной, интересной экскурсии. Нам очень понравилось!
  • С
    Светлана
    15 августа 2023
    Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
    Провели отличный день с Мишей в окрестностях Рейкьявика. Михаил показал и рассказал много интересного. Время пролетело незаметно. Так же помог
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    нам с организацией тура на лодке к китам, помог с выбором и бронью ресторана и даже завез в магазин купить Омега-3 из печени акулы:) Нам все очень понравилось. Наилучшие рекомендации!

  • Е
    Екатерина
    1 августа 2023
    Полуостров Рейкьянес: чудо, покрытое лавой
    Богдан отличный гид, много знает, рассказывает интересно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рейкьявику в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Рейкьявику в сентябре 2024
Сейчас в Рейкьявике в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 380 до 460. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Рейкьявике (Исландия 🇮🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 40 ⭐ отзывов, цены от €380. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Исландии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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