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долину гейзеров, невероятный водопад и вулканическое озеро. Нам даже удалось покормить с рук исландских лошадок. Кроме этого оказались ценными множественные рекомендации по исландским традиционным блюдам, ресторанам и знаковым местам Рейкьявика. Путешествие проводилось на автомобиле Tesla. Это тоже был интересный опыт знакомства с электрокаром. Сергей гражданин Исландии, много лет живёт и работает в этой стране и может поделиться опытом и рассказать многое о жизни в Исландии и ответить на интересующие вопросы. Нам было приятно и полезно пообщаться с Сергеем. Мы узнали много нового и получили незабываемый опыт. Я надеюсь, что если мы соберёмся посетить Исландию ещё раз, то мы воспользуемся экспертизой Сергея. Это был наш первый опыт знакомства с Исландией, и мы искренне верим, что не последний.