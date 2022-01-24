Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите максимум удовольствия от поездки в столицу Исландии и сэкономьте на поездке. С 24, 48 или 72-часовым доступом к Национальному музею Исландии, Рейкьявикскому художественному музею, Морскому музею, Национальной галерее, термальному бассейну Салалауг и многим другим достопримечательностям - это самое крутое в Исландии.
Ответы на вопросы
Что входит
Бесплатный вход во все музеи и галереи города
Бесплатный вход во все бассейны Рейкьявика
Бесплатный неограниченный проезд на автобусе по столице Рейкьявика
Бесплатная поездка на пароме до острова Видей
Скидки на различные туры, в магазины и на услуги
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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