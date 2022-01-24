Карта Рейкьявика

Сэкономьте деньги, исследуя Рейкьявик как профессионал!

4.6
15 отзывов
В группе
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Карта Рейкьявика
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Получите максимум удовольствия от поездки в столицу Исландии и сэкономьте на поездке. С 24, 48 или 72-часовым доступом к Национальному музею Исландии, Рейкьявикскому художественному музею, Морскому музею, Национальной галерее, термальному бассейну Салалауг и многим другим достопримечательностям - это самое крутое в Исландии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный вход во все музеи и галереи города
  • Бесплатный вход во все бассейны Рейкьявика
  • Бесплатный неограниченный проезд на автобусе по столице Рейкьявика
  • Бесплатная поездка на пароме до острова Видей
  • Скидки на различные туры, в магазины и на услуги
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Рейкьявика

👣ПешеходныеГородские карты🚢На пароме

Еще несколько похожих предложений в Рейкьявике

Весь Рейкьявик за один день
Индивидуально
до 10 чел.
5
2
200
за 1-10 чел.
Весь Рейкьявик за один день
🚗 На машине
Знакомство с самыми интересными достопримечательностями исландской столицы на автопрогулке
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Музей Авроры, Рейкьявик
В группе
4.8
8
13.55
за 1 чел.
Музей Авроры, Рейкьявик
Полюбуйтесь северным сиянием на огромных экранах этого музея
Magic Ice Bar Рейкьявик
В группе
4.5
10
26.42
за 1 чел.
Magic Ice Bar Рейкьявик
Возьмите напиток и получите кристально чистую картину истории викингов
Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов
Билет на автобус
4
3
28.38
за 1 чел.
Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов
👣 Пешеходные
🚌 Hop-on hop-off
🚌 На автобусе
Этот 24-часовой проездной - лучший способ передвижения по столице Страны огней и льда
У нас ещё много экскурсий 😎 в Рейкьявике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Рейкьявике
ХОРОШО
🇮🇸
ТАМ