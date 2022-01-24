Музей Авроры, Рейкьявик

Полюбуйтесь северным сиянием на огромных экранах этого музея

4.8
8 отзывов
В группе
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Музей Авроры, Рейкьявик
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Северное сияние всегда экспонируется в музее «Аврора Рейкьявик», посвященном изучению этого впечатляющего явления. Окунитесь в яркость благодаря гигантским экранам высокой четкости, узнайте причину этого знаменитого зеленого свечения и станьте еще ближе к очкам виртуальной реальности!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ на мультимедийную выставку
  • Полюбуйтесь первым в мире опытом северного сияния в виртуальной реальности на 360 °
  • Доступ в кинотеатр Северное сияние
  • Обратитесь за помощью к профессиональным фотографам, чтобы лучше сфотографировать сияние
  • Бесплатный кофе и чай в сувенирном магазине
  • Бесплатная парковка
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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