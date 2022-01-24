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Северное сияние всегда экспонируется в музее «Аврора Рейкьявик», посвященном изучению этого впечатляющего явления. Окунитесь в яркость благодаря гигантским экранам высокой четкости, узнайте причину этого знаменитого зеленого свечения и станьте еще ближе к очкам виртуальной реальности!
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на мультимедийную выставку
Полюбуйтесь первым в мире опытом северного сияния в виртуальной реальности на 360 °
Доступ в кинотеатр Северное сияние
Обратитесь за помощью к профессиональным фотографам, чтобы лучше сфотографировать сияние
Бесплатный кофе и чай в сувенирном магазине
Бесплатная парковка
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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