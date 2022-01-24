Музей Перлана

Эпическое (но в то же время совершенно «холодное») приключение в захватывающей дух природе Исландии

4.7
88 отзывов
В группе
Музей Перлана
Музей Перлана
Музей Перлана
Музей Перлана
Музей Перлана
Музей Перлана
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы когда-нибудь задумывались, как образуются ледники? Погрузитесь в ледяное сердце и узнайте в музее Perlan! Пройдите через туннели минус 0, откройте для себя исчезающие экосистемы этих замерзших монолитов и насладитесь потрясающим панорамным видом на реальный объект со смотровой площадки!

Ответы на вопросы

Что входит
  • При желании: выставка «Чудеса Исландии», включая посещение настоящей крытой ледяной пещеры, смотровой площадки на 360 ° и выставки «Вода в исландской природе»
  • Если выбрано: Áróra - шоу планетария Северного сияния с посещением смотровой площадки на 360 °
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Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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