Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы когда-нибудь задумывались, как образуются ледники? Погрузитесь в ледяное сердце и узнайте в музее Perlan! Пройдите через туннели минус 0, откройте для себя исчезающие экосистемы этих замерзших монолитов и насладитесь потрясающим панорамным видом на реальный объект со смотровой площадки!
Ответы на вопросы
Что входит
При желании: выставка «Чудеса Исландии», включая посещение настоящей крытой ледяной пещеры, смотровой площадки на 360 ° и выставки «Вода в исландской природе»
Если выбрано: Áróra - шоу планетария Северного сияния с посещением смотровой площадки на 360 °
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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