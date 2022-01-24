Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов

Этот 24-часовой проездной - лучший способ передвижения по столице Страны огней и льда

4
3 отзыва
Билет на автобус
Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов
Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов
Рейкьявик: автобус Hop-on Hop-off 24 часа или 48 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С 15 остановками в кругу вокруг самой северной столицы мира, этот опыт поможет вам познакомиться с настоящим Рейкьявиком. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту и аудиогидом на 8 языках. Вы сможете добраться до всех достопримечательностей Рейкьявика, таких как Hallgrímskirkja, Музей скульптур Ásmundur Sveinsson и Lækjartorg.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

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