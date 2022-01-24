С 15 остановками в кругу вокруг самой северной столицы мира, этот опыт поможет вам познакомиться с настоящим Рейкьявиком. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту и аудиогидом на 8 языках. Вы сможете добраться до всех достопримечательностей Рейкьявика, таких как Hallgrímskirkja, Музей скульптур Ásmundur Sveinsson и Lækjartorg.