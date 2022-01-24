Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
С 15 остановками в кругу вокруг самой северной столицы мира, этот опыт поможет вам познакомиться с настоящим Рейкьявиком. Воспользуйтесь бесплатным Wi-Fi на борту и аудиогидом на 8 языках. Вы сможете добраться до всех достопримечательностей Рейкьявика, таких как Hallgrímskirkja, Музей скульптур Ásmundur Sveinsson и Lækjartorg.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
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