Что вас ожидает

Рейкьявик от парламента до хот-догов

Невероятно, но факт: исландскую столицу вполне возможно обойти всего за пару часов — чем мы и займемся на прогулке! Перед вами предстанут ключевые достопримечательности Рейкьявика: удивительная церковь Хатгримскиркья, здание старейшего в мире парламента Альтинг, городская мэрия, знаменитый вагончик с хот-догами, где сосисками с бараниной перекусывал Билл Клинтон, концертный зал Харпа с окнами в виде базальтовых ячеек и другие места, без которых невозможно представить знакомство с городом. А еще мы прогуляемся по центральной улице Льойгавегур — вы рассмотрите симпатичные фасады домов, ресторанов, магазинчиков и кофеен и узнаете, как история улицы связана с геотермальными источниками, которыми славится остров.

Самое интересное о стране викингов и эльфов

Конечно, мы не обойдемся одной лишь историей Исландии: я расскажу, чем живет сегодня активный и динамичный Рейкьявик, поделюсь исландскими легендами и помогу вам сложить представление о местном менталитете. Мы поговорим об эльфах, троллях и викингах, обсудим местную кухню и ночную жизнь Рейкьявика, исландскую музыку и примечательную социальную политику. Я подскажу, где можно запастись сувенирами или отправить открытку, а самым смелым порекомендую местечки, где можно отведать знаменитую тухлую акулу хакарль (hákarl) с картофельным шнапсом — бреннивином.