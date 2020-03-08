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Разобраться в характере скандинавского города и изучить его знаковые места

Júlía
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Júlía – ваш гид
Хотите познакомиться с самой северной столицей мира и по-настоящему понять уютный Рейкьявик? Мы осмотрим церковь Хатгримскиркья и знаменитый вагончик с хот-догами, побываем на месте встречи Горбачева и Рейгана, поговорим об истории Исландии, в которой не обошлось без эльфов и троллей, и откроем секрет самого странного местного деликатеса.
75 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча церковь Хатльгримскиркья
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек

Что вас ожидает

Рейкьявик от парламента до хот-догов
Невероятно, но факт: исландскую столицу вполне возможно обойти всего за пару часов — чем мы и займемся на прогулке! Перед вами предстанут ключевые достопримечательности Рейкьявика: удивительная церковь Хатгримскиркья, здание старейшего в мире парламента Альтинг, городская мэрия, знаменитый вагончик с хот-догами, где сосисками с бараниной перекусывал Билл Клинтон, концертный зал Харпа с окнами в виде базальтовых ячеек и другие места, без которых невозможно представить знакомство с городом. А еще мы прогуляемся по центральной улице Льойгавегур — вы рассмотрите симпатичные фасады домов, ресторанов, магазинчиков и кофеен и узнаете, как история улицы связана с геотермальными источниками, которыми славится остров.

Самое интересное о стране викингов и эльфов
Конечно, мы не обойдемся одной лишь историей Исландии: я расскажу, чем живет сегодня активный и динамичный Рейкьявик, поделюсь исландскими легендами и помогу вам сложить представление о местном менталитете. Мы поговорим об эльфах, троллях и викингах, обсудим местную кухню и ночную жизнь Рейкьявика, исландскую музыку и примечательную социальную политику. Я подскажу, где можно запастись сувенирами или отправить открытку, а самым смелым порекомендую местечки, где можно отведать знаменитую тухлую акулу хакарль (hákarl) с картофельным шнапсом — бреннивином.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная, дополнительных расходов не предполагается (кроме личных трат на еду и напитки).

Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек
Рейкьявик вдоль и поперек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура церковь Хатльгримскиркья.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Júlía
Júlía
Привет, я Юля! Живу в Исландии с 2008 года. Закончив университет в родном Киеве, я решила «подтянуть» английский и улела в Исландию. С тех пор прошло уже больше 10 лет: за это время я не только подтянула английский, но и выучила исландский, получила исландское образование и лицензию гида и, так сказать, «обысландилась» в полном и в самом хорошем смысле этого слова! :) Работала в туристических компаниях, клиентами которых были Бейонсе и Джей Зи, Калео, Рамштайн, Бил Гейтс, Джастин Тимберлейк, известные политики и другие знаменитые люди. Мне точно есть, что рассказать и чем поделиться! Также буду рада помочь в вопросах, связанных с Исландией.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 марта 2020
Спасибо, Юлия, за экскурсию, было познавательно и интересно! (и не холодно, благодаря хорошо рассчитанному маршруту) Нам очень понравилось!

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