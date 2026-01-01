В страну водопадов и вулканов: гранд-тур по Исландии
Искупаться в горячей реке, увидеть «пальцы тролля» и узнать легенду об озёрном чудовище
Начало: Международный аэропорт Кеблавик, 18:00
12 июл в 18:00
1 авг в 18:00
€2770 за человека
-
10%
Тур в Исландию для молодых и жаждущих приключений: ледники, вулканы, водопады и киты (мини-группа)
Посетить место съёмок «Игры престолов», увидеть свежую лаву, марсианские пейзажи и нереальные фьорды
Начало: Аэропорт Кеблавика, 19:00
16 апр в 08:00
30 апр в 08:00
€2880
€3200 за человека
Сила стихий Исландии: ледники, вулканы, горы и водопады (мини-группа)
Увидеть дрейфующие айсберги, побывать на местах съёмок «Игры престолов» и искупаться в термах
Начало: Аэропорт Кефлавик (Рейкьявик), 14:00
9 мая в 14:00
289 900 ₽ за человека
