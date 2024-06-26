Что ещё посмотреть – экскурсии в Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Аликанте на русском языке, цены от €190. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Символы побережья Коста Бланка
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии
Пешая
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии: архитектура, культура и гастрономия
Откройте для себя очарование Мурсии за один день: архитектура барокко, местные традиции и вкусные пирожные ждут вас в этом удивительном городе
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Топ-места Аликанте
На машине
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: Гуадалест, Алтея и Бенидорм
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
200 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    26 июня 2024
    Топ-места Аликанте
    Очень благодарны Даниле за экскурсию. Интересный маршрут, познавательная информация, комфортный автомобиль, потрясающие виды. Спасибо за такой яркий и интересный день- непременно вернёмся и очень рекомендуем всем.
  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • Ш
    Шумаева
    8 января 2023
    Один день в прекрасной Мурсии
    Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
  • А
    Альберт
    9 сентября 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • Е
    Елена
    9 июня 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Что ещё посмотреть»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в августе 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 190 до 240. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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