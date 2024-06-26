6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день в прекрасной Мурсии: архитектура, культура и гастрономия
Откройте для себя очарование Мурсии за один день: архитектура барокко, местные традиции и вкусные пирожные ждут вас в этом удивительном городе
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: Гуадалест, Алтея и Бенидорм
Индивидуальная экскурсия по провинции Аликанте. Посетите Гуадалест, Алтею и Бенидорм, узнайте их истории и сделайте потрясающие фото
Начало: У Археологического музея Аликанте
Завтра в 10:00
7 авг в 10:00
€200 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия26 июня 2024Очень благодарны Даниле за экскурсию. Интересный маршрут, познавательная информация, комфортный автомобиль, потрясающие виды. Спасибо за такой яркий и интересный день- непременно вернёмся и очень рекомендуем всем.
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ШШумаева8 января 2023Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
- ААльберт9 сентября 2019Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- ЕЕлена9 июня 2019Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Что ещё посмотреть»
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