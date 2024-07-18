4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
13 сен в 15:00
15 сен в 15:00
€150 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию: индивидуальная экскурсия
Узнайте богатую историю Мурсии, посетите Кафедральный собор и Королевский клуб, прогуляйтесь по живописным улочкам и площадям
Начало: У места вашего проживания в Аликанте
13 сен в 15:00
16 сен в 15:00
€370 за всё до 3 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Аликанте-Эльче и доставит по нужному адресу в Аликанте или Торревьехе. Удобный и безопасный трансфер
Завтра в 18:00
12 сен в 00:00
€65 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена18 июля 2024Оперативно!
- ААйбол22 июня 2024Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
- ААнна3 августа 2019Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в сентябре 2024
Сейчас в Аликанте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 370. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Аликанте (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 20 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь