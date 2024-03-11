Однодневные – экскурсии в Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Аликанте на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Символы побережья Коста Бланка
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
9 авг в 14:00
11 авг в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
На машине
15 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Маршрут экскурсии включает три пункта: деревня Гуадалест, мотомузей с рынком и на выбор водопады или парк динозавров. Подходит для всей семьи
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
230 за всё до 6 чел.
Кальпе и Алтея за один день
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кальпе и Алтея за один день: индивидуальная экскурсия
Насладитесь величественной скалой Кальпе, единственной православной церковью и вечерней прогулкой по творческому городу Алтея за один день
16 авг в 14:00
19 авг в 14:00
230 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    31 мая 2023
    Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
    Нам очень понравилось. Живописная экскурсия! Ирина, много рассказывает о жизни страны, ее культуре и людях, это всегда очень познавательно.
  • К
    Ксения
    21 сентября 2021
    Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
    Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!
  • В
    Виктория
    4 сентября 2021
    Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
    Очень крутая экскурсия. Наш гид Ирина профессионал в своём деле. Было интересно, комфортно, мы получили море эмоций, сделали классные фотографии, вкусно пообедали и узнали много интересного. Ирине респект. Супер
  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Однодневные»

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  1. Символы побережья Коста Бланка
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  3. Кальпе и Алтея за один день
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в августе 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 240. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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