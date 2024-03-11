6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
9 авг в 14:00
11 авг в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
Маршрут экскурсии включает три пункта: деревня Гуадалест, мотомузей с рынком и на выбор водопады или парк динозавров. Подходит для всей семьи
9 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€230 за всё до 6 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Кальпе и Алтея за один день: индивидуальная экскурсия
Насладитесь величественной скалой Кальпе, единственной православной церковью и вечерней прогулкой по творческому городу Алтея за один день
16 авг в 14:00
19 авг в 14:00
€230 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ИИрина31 мая 2023Нам очень понравилось. Живописная экскурсия! Ирина, много рассказывает о жизни страны, ее культуре и людях, это всегда очень познавательно.
- ККсения21 сентября 2021Большое спасибо Ирине за отличную экскурсию по живописным местам!
- ВВиктория4 сентября 2021Очень крутая экскурсия. Наш гид Ирина профессионал в своём деле. Было интересно, комфортно, мы получили море эмоций, сделали классные фотографии, вкусно пообедали и узнали много интересного. Ирине респект. Супер
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Однодневные»
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