Экскурсии на 1 день в Аликанте

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Аликанте на русском языке, цены от €140, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Один день в прекрасной Мурсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
335 за всё до 3 чел.
Символы побережья Коста Бланка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Топ-места Аликанте
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200140 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • Ш
    Шумаева
    8 января 2023
    Один день в прекрасной Мурсии
    Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
  • А
    Альберт
    9 сентября 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
  • А
    Анна
    3 августа 2019
    Из Аликанте - в королевскую Мурсию
    Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • Е
    Елена
    9 июня 2019
    Один день в прекрасной Мурсии
    Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На весь день»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Один день в прекрасной Мурсии
  2. Из Аликанте - в королевскую Мурсию
  3. Символы побережья Коста Бланка
  4. Топ-места Аликанте
Сколько стоит экскурсия по Аликанте в июне 2024
Сейчас в Аликанте в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 140 до 335 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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