1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Один день в прекрасной Мурсии
Путешествие из Аликанте в самобытный город фруктовых садов и барочных шедевров
Начало: Автовокзал Аликанте
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Аликанте - в королевскую Мурсию
Исследовать все знаковые места изысканного испанского города на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: у места вашего проживания в Аликанте
11 июня в 15:00
12 июня в 15:00
€335 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Символы побережья Коста Бланка
Аутентичный городок Алтеа, мыс Пеньон Дифач в Кальпе и вдохновляющие морские пейзажи
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Топ-места Аликанте
Побывать в локациях, фото из которых украсят ваши соцсети
Начало: У Археологического музея Аликанте
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
200€140 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- ШШумаева8 января 2023Больше спасибо Марии за прекрасную экскурсию в Мурсии! Мы замечательно провели время и получили от Марии много новой интересной информации. Безусловно рекомендуем Марию как хорошего экскурсовода другим путешественникам в Испании. Семейная пара из Финляндии
- ААльберт9 сентября 2019Инересная экскурсия на полдня. Гид Мария отлично владеет материалом и интересно рассказывает. Внимательна к просьбам экскурсантов. Мы бы вряд ли самостоятельно посетили этот город, а Мурсия достойна внимания.
- ААнна3 августа 2019Добрый день. Замечательная экскурсия. Очень познавательная. Елена осень легко преподносит материал. Очень советую. 3,5 часа проходят очень незаметно. Ходили на экскурсию с сыном (10 лет)
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- ЕЕлена9 июня 2019Мария провела очень интересную экскурсию,учитывая,что с нами был десятилетний внук интересно было всем. К сожалению нам не хватило времени на посещение музея,но общее впечатление отличное,городок очень-очень симпатичный. Спасибо Марии,она нам показала все самое лучшее!
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «На весь день»
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