4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
7 авг в 15:00
8 авг в 15:00
€160 за всё до 3 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
Завтра в 15:00
7 авг в 10:00
€240 за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Аликанте-Эльче и доставит по нужному адресу в Аликанте или Торревьехе. Удобный и безопасный трансфер
Завтра в 02:00
7 авг в 00:00
€65 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена18 июля 2024Оперативно!
- ААйбол22 июня 2024Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
- ООлександра11 марта 2024Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
- AAnzelika16 февраля 2024Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
- ННадежда30 октября 2023Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
- ННаталия14 июля 2019В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
- iirina17 марта 2019Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации
Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в августе 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 240. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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