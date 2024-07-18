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Это была запоминающая прогулка по городу Аликанте под названием «Аликанте - город света»! 🔥Нам невероятно повезло, потому что с 20 по 24 июня здесь проходит ежегодный культурный фестиваль Костры Сан-Хуана, известный местным жителям как Hogueras de San Juan. 🔥Это мероприятие знаменует собой приход лета с впечатляющими кострами, парадами и фейерверками. В течение этого периода примерно 1 миллион туристов стекаются в город, чтобы присоединиться к празднованию. 🔥В числе этих туристов оказались и мы с супругой@n.bairova! Мы прошлись по Ратушной площади, поднялись на старинную крепость Санта-Барбара, погуляли по старому мавританскому кварталу Санта-Круз 12 века, увидели замечательную панораму города с высоты! 👍👍👍 🔥Прогуливаясь по площади Моря, насладились выложенными мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. 🤩🤩🤩 🔥Самый красивый дом города богатого купца Энрике Карбонеля в стиле модерн удивил его историей, когда его после аварии (разодранного и в крови) не пустили в рядом стоящий отель и он решил построить огромный отель рядом! 😎😎😎 🔥Далее нас удивила веселая улица Мухоморов, а также парк древних фикусов Каналехас! 🍄🍄🍄 🔥Большое спасибо нашему гиду Елене за столь познавательную и интересную экскурсию! 4 часа пролетело как одно мгновение! Удачи Елене и всей команде #tripster!@gid_alicante_lena ✊✊✊