Все – экскурсии в Аликанте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Аликанте на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Аликанте - город света
Пешая
18 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Аликанте: от набережной до крепости
Прогулка по набережной Аликанте, посещение крепости Санта-Барбара и средневекового квартала Санта-Круз. Узнайте легенды и истории города
Начало: Портовая площадь, у Центра тур. информации
7 авг в 15:00
8 авг в 15:00
160 за всё до 3 чел.
Символы побережья Коста Бланка
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы побережья Коста Бланка: Алтеа и Пеньон Дифач
Путешествие по побережью Коста Бланка познакомит вас с голубыми куполами Алтеи и мысом Пеньон Дифач. Откройте для себя красоту и колорит Испании
Завтра в 15:00
7 авг в 10:00
240 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте
На машине
1 отзыв
1 час
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Аликанте: комфорт и надежность
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Аликанте-Эльче и доставит по нужному адресу в Аликанте или Торревьехе. Удобный и безопасный трансфер
Завтра в 02:00
7 авг в 00:00
65 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • е
    елена
    18 июля 2024
    Выгодный трансфер в Аликанте
    Оперативно!
  • А
    Айбол
    22 июня 2024
    Аликанте - город света
    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞 🔥Еще одна супер-экскурсия в копилку наших путешествий! 🙋‍♂️ 🔥В этот раз нашим гидом стала замечательная женщина Елена!
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    Это была запоминающая прогулка по городу Аликанте под названием «Аликанте - город света»! 🔥Нам невероятно повезло, потому что с 20 по 24 июня здесь проходит ежегодный культурный фестиваль Костры Сан-Хуана, известный местным жителям как Hogueras de San Juan. 🔥Это мероприятие знаменует собой приход лета с впечатляющими кострами, парадами и фейерверками. В течение этого периода примерно 1 миллион туристов стекаются в город, чтобы присоединиться к празднованию. 🔥В числе этих туристов оказались и мы с супругой@n.bairova! Мы прошлись по Ратушной площади, поднялись на старинную крепость Санта-Барбара, погуляли по старому мавританскому кварталу Санта-Круз 12 века, увидели замечательную панораму города с высоты! 👍👍👍 🔥Прогуливаясь по площади Моря, насладились выложенными мраморными камешками в виде морских волн с эффектом 3D. 🤩🤩🤩 🔥Самый красивый дом города богатого купца Энрике Карбонеля в стиле модерн удивил его историей, когда его после аварии (разодранного и в крови) не пустили в рядом стоящий отель и он решил построить огромный отель рядом! 😎😎😎 🔥Далее нас удивила веселая улица Мухоморов, а также парк древних фикусов Каналехас! 🍄🍄🍄 🔥Большое спасибо нашему гиду Елене за столь познавательную и интересную экскурсию! 4 часа пролетело как одно мгновение! Удачи Елене и всей команде #tripster!@gid_alicante_lena ✊✊✊

    Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞Друзья, всем добрый день! 🌞🌞🌞
  • О
    Олександра
    11 марта 2024
    Символы побережья Коста Бланка
    Мария - прекрасный гид, который понимает туриста и идет ему на встречу. Экскурсия проходила в темпе, который был комфортным для всех
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    участников и акцентированием внимания на местах и достопримечательностях, которые больше всего нас заинтересовали. Материал подавался интересно, с множеством деталей, фактов, исторических баек. Мы легко переходили с темы на темы и общались все время, которое провели вместе. Сделали много красивых фото на память, попробовали традиционный испанский завтрак и диковинные фрукты, которые называют испанской грушей. Логистика построена хорошо. Рекомендую!

  • A
    Anzelika
    16 февраля 2024
    Аликанте - город света
    Все очень понравилось Спасибо за познавательную экскурсию и отличную компанию Очень рекомендуем ❤️
  • Н
    Надежда
    30 октября 2023
    Аликанте - город света
    Побывав в Испании в конце октября 2023 года и взяв экскурсию по городу (Аликанте-город света) хорошим и знающим свое дело
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    экскурсоводом Еленой. Получили огромное удовольствие узнав историю города и крепости(Санта-Барбара) С богатой культурой от средних веков до наших дней. Будем рекомендовать своим друзьям! С большим уважением и благодарность за хорошею экскурсию. Надежда,Алла,Джолина.(Германия)

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  • Н
    Наталия
    14 июля 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    В июле 2019 года мы заказали экскурсии в Кальпе и Альтеа с гидом Марией через Трипстер. Поездки были очень интересными
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    и познавательными. Мария увлеченный и знающий гид, даёт ответы на любые вопросы. Два городка Кальпе и Альтеа очень разные, стоит посетить оба и сравнить жизнь в разных местах Испании. Мы рекомендуем эти путешествия с Марией всем, кто любит познавательные экскурсии, всем, кто интересуется историей и готов к новым впечатления.

  • i
    irina
    17 марта 2019
    Символы побережья Коста Бланка
    Отличная экскурсия, в которой сочетается и красота города Альтеа и природа Кальпе. Ездили на экскурсию в сопровождении водителя. Все прекрасно в общении, сопровождении. Спасибо огромное Марии за рекомендацию посетить Валенсию. Мы были очарованы городом))) Самые искренние рекоммендации

Ответы на вопросы от путешественников по Аликанте в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Аликанте в августе 2024
Сейчас в Аликанте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 240. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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