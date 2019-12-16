11 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Сказочная Алтея

Первым делом мы приедем в красавицу Алтею — городок художников, искусства и вдохновения. Вы прогуляетесь 👣 по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь сказочными белоснежными домами и подниметесь на лучшие смотровые площадки. Я покажу вам символ Алтеи — храм Нуэстра Сеньора дель Консуэло, знаменитый куполом цвета небесной синевы. А еще помогу понять царящую здесь богемную и немного театральную атмосферу. Далее по небольшим серпантинам мы поднимемся в местечко Ла-Нусия, где выпьем чашечку кофе на смотровой площадке с панорамным видом на город-открытку Полоп.

Затерянный в горах ⛰️ Гуадалест

Наша следующая остановка — живописный средневековый город-крепость Гуадалест, расположенный в зеленой долине, в окружении горных хребтов. Поднявшись на его самую высокую точку, вы поймете, почему Гуадалест посещают более 2 миллионов путешественников в год. Вам откроются великолепные виды на неприступные скалы, милые деревушки, оливковые плантации, цитрусовые и миндальные рощи. Я дополню ваши природные впечатления душевными рассказами об испанской жизни, неспешной, приятной и невероятно увлекательной.

Организационные детали