11 отзывов оставили туристы

  1. Испания
  2. Экскурсии

Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Увидеть самые красивые места побережья Коста-Бланка на дружеской автомобильной экскурсии

5
11 отзывов
Николай
Николай – Гид из Аликанте
Приглашаю в душевное путешествие с нотками кофе, красного вина и средиземноморского ветра.

Вы посетите волшебные миниатюрные городки неподалеку от Аликанте и восхититесь их безмятежностью, уютными улочками и роскошными видами на окружающие ландшафты!
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 199€140 за экскурсиюскидка30%

    Заказать экскурсию
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Что вас ожидает

Сказочная Алтея
Первым делом мы приедем в красавицу Алтею — городок художников, искусства и вдохновения. Вы прогуляетесь 👣 по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь сказочными белоснежными домами и подниметесь на лучшие смотровые площадки. Я покажу вам символ Алтеи — храм Нуэстра Сеньора дель Консуэло, знаменитый куполом цвета небесной синевы. А еще помогу понять царящую здесь богемную и немного театральную атмосферу. Далее по небольшим серпантинам мы поднимемся в местечко Ла-Нусия, где выпьем чашечку кофе на смотровой площадке с панорамным видом на город-открытку Полоп.

Затерянный в горах ⛰️ Гуадалест
Наша следующая остановка — живописный средневековый город-крепость Гуадалест, расположенный в зеленой долине, в окружении горных хребтов. Поднявшись на его самую высокую точку, вы поймете, почему Гуадалест посещают более 2 миллионов путешественников в год. Вам откроются великолепные виды на неприступные скалы, милые деревушки, оливковые плантации, цитрусовые и миндальные рощи. Я дополню ваши природные впечатления душевными рассказами об испанской жизни, неспешной, приятной и невероятно увлекательной.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 Тойота Ярис
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Поездка не предполагает посещение музеев и платных объектов
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

16 декабря 2019
Николай - отличный гид, приятный и позитивный собеседник. Очень много рассказал как информации о городе, стране, менталитете, так и много полезных нюансов и деталей по другим темам. Было ощущение, что встретил старого друга. Спасибо огромное, я рекомендую 200%)
25 ноября 2019
Отлично очень интересная экскурсия!получили больше чем ожидали!никалай молодец
22 октября 2019
Прекрасная экскурсия- довольна вся семья)
18 октября 2019
Очень хороший гид. Интересный не навязчивый, умный. Показал и росказал больше чем предполагалось в екскурсии. Алтея и Гвадолест просто прекрасние. Спасибо большое за такой прекрасный день.
27 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Продуманный, удобный маршрут, красивые места, есть достаточно свободного личного времени. Очень приятные впечатления оставил гид Николай! Вежливый, открытый, интеллигентный молодой человек с чувством юмора, поездка прошла в самом отличном расположении духа. Рекомендую!
Марина
24 сентября 2019
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом Николаем! Николай, спасибо, за красоту, за энергетику и зашкаливающие эмоции! Очень красивый Гуадалест, милая и интеллигентная Алтея. Вкусная еда и красивые пейзажи. Было интересно и уютно.
11 сентября 2019
Хотим поблагодарить Николая за замечательную экскурсию из Аликанте в Гуадалест и Алтею 8 сентября 2019 года. Очень довольны, нам очень понравилось, время пролетело незаметно. Мы увозим с собой красочные воспоминания об очаровательной и романтичной Алтее и изумительных видах на горы и озеро в Гуадалест. Все это великолепие дополнилось знакомством и общением с нашим гидом Николаем, доброжелательным, открытым, интеллигентным молодым человеком. Николай наполнил наше путешествие интересной информацией об истории городов и о моментах жизни в современной Испании. Порекомендовал «вкусные» местечки в Аликанте. Большое спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии с Николаем нашим друзьям.
9 сентября 2019
Всем советуем ))) На Экскурсии с Николаем не загоняешь себя ни в какие рамки, такое ощущение, что просто отдыхаешь со старым знакомым. Со всех проведенных дней в Аликанте больше всего вспоминаем эту экскурсию, показал нам намного больше чем указано в описании. Атмосферные кафешки, крутые обзорные места. Великолепно раскрывает как тему экскурсии, так и современный уклад жизни испанцев изнутри. Очень понравилось все, спасибо большое=) PS: ))) Если Вам нужны фотки, Николай готов Вас фотографировать везде и всюду)))
Альберт
9 сентября 2019
Экскурсия оставила хорошее впечатление. Рассказ гида не был перенасыщен историческими подробностями. Посетили очень живописные места. Приятным бонусом к экскурсии была поездка к новой Православной церкви. Спасибо, Николай, мы узнали много интересного о тех местах, где отдыхали.
25 июня 2019
Николай провел для нас замечательную экскурсию! Он отличный гид, интересный собеседник и просто хороший человек. Мы узнали много нового о жизни в регионе, увидели красивейшие места, в целом прекрасно провели время. Рекомендую!
19 апреля 2019
Николай провел отличную экскурсию! По дороге из одного города в другой организовал пикник в живописном месте. На обратном пути дополнительно завез в Вила Хойоса, посмотреть набережную и старый город. Дал кучу дельных советов, куда сходить, что посмотреть. Рекомендуем!

Николай проводит ещё 4 экскурсии

Аликанте для своих
скидка14%
99
85
2.5 часа
Аликанте для своих
44 отзыва
Дружеская прогулка по солнечному гостеприимному городу
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
скидка30%
198
139
5 часов
Из Аликанте — в идиллическую сельскую Испанию!
4 отзыва
Живописные винодельни, модернистская церковь ученика Гауди и средневековая крепость за один день
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
115
4 часа
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
1 отзыв
Поездка на самую красивую винодельню региона
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
скидка30%
225
158
6 часов
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Посетить вырезанный в скале город и погулять по таинственным древним пещерам

Еще несколько необычных экскурсий в Аликанте

Магия вечернего Аликанте
26
3 часа
Магия вечернего Аликанте
19 отзывов
Влюбиться в город и погрузиться в его бурлящую жизнь за один вечер!
Аликанте. Обзорная экскурсия
100
4 часа
Аликанте. Обзорная экскурсия
17 отзывов
Историческое, архитектурное и гастрономическое разнообразие города на прогулке по интересным уголкам
Велопрогулка по пригородам Аликанте
45
3 часа
Велопрогулка по пригородам Аликанте
16 отзывов
Прокатиться по живописным фруктовым садам к монастырю Санта Фас и пляжу Сан Хуан
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
От 185
7 часов
Деревня-музей Гуадалест, водопады или парк динозавров и кое-что еще
12 отзывов
Природа, ремесла и развлечения живописного побережья Коста Бланка на автомобиле
Аликанте — любовь с первого взгляда
80
4 часа
Аликанте — любовь с первого взгляда
6 отзывов
Главные достопримечательности и сюжеты романтичного испанского города на обзорной экскурсии
Сафари-парк «Айтана»
От 185
5.5 часов
Сафари-парк «Айтана»
5 отзывов
Познавательное путешествие в мир животных