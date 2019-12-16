11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Увидеть самые красивые места побережья Коста-Бланка на дружеской автомобильной экскурсии

Николай
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Николай – ваш гид
Приглашаю в душевное путешествие с нотками кофе, красного вина и средиземноморского ветра.

Вы посетите волшебные миниатюрные городки неподалеку от Аликанте и восхититесь их безмятежностью, уютными улочками и роскошными видами на окружающие ландшафты!
€199
170 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии11 отзывов
5
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Что вас ожидает

Сказочная Алтея
Первым делом мы приедем в красавицу Алтею — городок художников, искусства и вдохновения. Вы прогуляетесь по старинным мощеным улочкам, полюбуетесь сказочными белоснежными домами и подниметесь на лучшие смотровые площадки. Я покажу вам символ Алтеи — храм Нуэстра Сеньора дель Консуэло, знаменитый куполом цвета небесной синевы. А еще помогу понять царящую здесь богемную и немного театральную атмосферу. Далее по небольшим серпантинам мы поднимемся в местечко Ла-Нусия, где выпьем чашечку кофе на смотровой площадке с панорамным видом на город-открытку Полоп.

Затерянный в горах Гуадалест
Наша следующая остановка — живописный средневековый город-крепость Гуадалест, расположенный в зеленой долине, в окружении горных хребтов. Поднявшись на его самую высокую точку, вы поймете, почему Гуадалест посещают более 2 миллионов путешественников в год. Вам откроются великолепные виды на неприступные скалы, милые деревушки, оливковые плантации, цитрусовые и миндальные рощи. Я дополню ваши природные впечатления душевными рассказами об испанской жизни, неспешной, приятной и невероятно увлекательной.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Тойота Ярис
  • Еда и напитки не включены в стоимость
  • Поездка не предполагает посещение музеев и платных объектов
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!
Из Аликанте — в Гуадалест и Алтею!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

16 декабря 2019
Николай - отличный гид, приятный и позитивный собеседник. Очень много рассказал как информации о городе, стране, менталитете, так и много полезных нюансов и деталей по другим темам. Было ощущение, что встретил старого друга. Спасибо огромное, я рекомендую 200%)
25 ноября 2019
Отлично очень интересная экскурсия!получили больше чем ожидали!никалай молодец
22 октября 2019
Прекрасная экскурсия- довольна вся семья)
18 октября 2019
Очень хороший гид. Интересный не навязчивый, умный. Показал и росказал больше чем предполагалось в екскурсии. Алтея и Гвадолест просто прекрасние. Спасибо большое за такой прекрасный день.
27 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась! Продуманный, удобный маршрут, красивые места, есть достаточно свободного личного времени. Очень приятные впечатления оставил гид Николай! Вежливый, открытый, интеллигентный молодой человек с чувством юмора, поездка прошла в самом отличном расположении духа. Рекомендую!
Марина
24 сентября 2019
Потрясающая экскурсия с потрясающим гидом Николаем!
Николай, спасибо, за красоту, за энергетику и зашкаливающие эмоции!
Очень красивый Гуадалест, милая и интеллигентная Алтея.
Вкусная еда и красивые пейзажи.
Было интересно и уютно.
11 сентября 2019
Хотим поблагодарить Николая за замечательную экскурсию из Аликанте в Гуадалест и Алтею 8 сентября 2019 года. Очень довольны, нам очень понравилось, время пролетело незаметно. Мы увозим с собой красочные воспоминания об очаровательной и романтичной Алтее и изумительных видах на горы и озеро в Гуадалест. Все это великолепие дополнилось знакомством и общением с нашим гидом Николаем, доброжелательным, открытым, интеллигентным молодым человеком. Николай наполнил наше путешествие интересной информацией об истории городов и о моментах жизни в современной Испании. Порекомендовал «вкусные» местечки в Аликанте. Большое спасибо! Обязательно будем рекомендовать экскурсии с Николаем нашим друзьям.
9 сентября 2019
Всем советуем ))) На Экскурсии с Николаем не загоняешь себя ни в какие рамки, такое ощущение , что просто отдыхаешь со старым знакомым. Со всех проведенных дней в Аликанте больше всего вспоминаем эту экскурсию, показал нам намного больше чем указано в описании. Атмосферные кафешки , крутые обзорные места. Великолепно раскрывает как тему экскурсии, так и современный уклад жизни испанцев изнутри. Очень понравилось все, спасибо большое=) PS: ))) Если Вам нужны фотки, Николай готов Вас фотографировать везде и всюду)))
Альберт
9 сентября 2019
Экскурсия оставила хорошее впечатление. Рассказ гида не был перенасыщен историческими подробностями. Посетили очень живописные места. Приятным бонусом к экскурсии была поездка к новой Православной церкви. Спасибо, Николай, мы узнали много интересного о тех местах, где отдыхали.
25 июня 2019
Николай провел для нас замечательную экскурсию! Он отличный гид,интересный собеседник и просто хороший человек. Мы узнали много нового о жизни в регионе ,увидели красивейшие места, в целом прекрасно провели время.
Рекомендую!
Ещё 1 отзыв

Николай проводит ещё 4 экскурсии

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