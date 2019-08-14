4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Церковь Санта Мария Магдалена и винодельня XVIII века

Вы отправитесь в городок Новельда — аграрный центр побережья Коста-Бланка, где выращивают виноград, перерабатывают чайные листья и производят специи. Посетите уютную винодельню, погуляете по садам, осмотрите дом винодела XVIII века и, по желанию, поучаствуете в дегустации. Далее увидите один из символов Коста-Бланки — церковь Санта Мария Магдалена, построенную учеником Гауди. Внешний облик модернистского храма с чашевидными куполами, керамическими панно и речными камнями напомнит вам о другом архитектурном чуде Испании — соборе Саграда Фамилия. А внутренние помещения впечатлят органом из чистого мрамора.

Древняя крепость, виноградники и рассказы о местной жизни

Вы исследуете сохранившиеся башни старинного замка Мола на одноименном холме. Построенный в XII веке маврами, отвоеванный христианами, переживший несколько войн, разрушенный и забытый на долгие годы, он поразит вас богатой историей и былым величием. В завершение я отвезу вас в одну из самых красивых виноделен региона, окруженную холмами и утопающую в виноградниках. Расскажу о размеренной жизни испанцев и поделюсь советами местного жителя.