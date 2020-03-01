Николай проводит ещё 4 экскурсии

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  3. Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!

Посетить вырезанный в скале город и погулять по таинственным древним пещерам

Николай
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Николай – ваш гид
Через холмы и перевалы мы отправимся в старинный Бокайренте.

Основанный маврами город поразит вас удивительным ландшафтом, мистическим духом и невероятными горными пейзажами.

А расположенные неподалеку пещеры впечатлят извилистыми лабиринтами и богатой историей.
€230
184 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 6 часов
До 4 человек
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Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!

Что вас ожидает

Чарующий Бокайренте
Вы увидите главный храм Бокайренте — церковь Богоматери Успения, построенную на месте разрушенной мавританской крепости. Посетите центральную городскую площадь и рассмотрите фрагмент акведука XVI века. А еще погуляете по колоритному кварталу на вершине холма, состоящему из средневековых каменных построек, узких переулков, лабиринтов, лестниц и вздымающихся наверх ступеней. Здесь же я покажу церковь Девы Марии Асунсьон, Ратушу и Археологический музей, рассказывая о них самые интересные факты!

Пещеры мавров
Буквально в 300 метрах от исторического сердца города находятся знаменитые Арабские пещеры, вертикально высеченные в скальной стене. По разным версиям, в древние времена они играли роль погребальных ям, зернохранилищ или святилищ вестготов. Через десятки вырубленных в них окошек вы сможете попасть в лабиринты тайных проходов и закоулков и ощутить настоящее дыхание древности. В завершение я покажу расположенную прямо в скале древнюю Арену и раскрою ее предназначение.

Организационные детали

  • Бокайренте — совсем не туристический город, поэтому режим работы культурных объектов в нем специфический. Вероятность застать закрытые двери музея или храма довольно велика, но и в этом случае поездка будет очень интересной и насыщенной.
  • Посещение Арабских пещер, к сожалению, недоступно людям крупного телосложения из-за узких проходов. Я без проблем прохожу при росте 180 см и весе 75 кг. Но при весе свыше 90 кг, скорее всего, проходы будут недоступны. По понедельникам пещеры закрыты.
  • Путь к пещерам каменистый — желательно надевать кроссовки.
  • Часть улиц Старого города вымощена ступеньками, поэтому будьте готовы к небольшим физическим нагрузкам.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Тойота Ярис 2014 г.в.
  • Если у вас остались вопросы по маршруту и содержанию экскурсии, с радостью на них отвечу.
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!
Из Аликанте — в средневековый Бокайренте!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
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Николай проводит ещё 4 экскурсии

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