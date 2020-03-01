Николай проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Чарующий Бокайренте

Вы увидите главный храм Бокайренте — церковь Богоматери Успения, построенную на месте разрушенной мавританской крепости. Посетите центральную городскую площадь и рассмотрите фрагмент акведука XVI века. А еще погуляете по колоритному кварталу на вершине холма, состоящему из средневековых каменных построек, узких переулков, лабиринтов, лестниц и вздымающихся наверх ступеней. Здесь же я покажу церковь Девы Марии Асунсьон, Ратушу и Археологический музей, рассказывая о них самые интересные факты!

Пещеры мавров

Буквально в 300 метрах от исторического сердца города находятся знаменитые Арабские пещеры, вертикально высеченные в скальной стене. По разным версиям, в древние времена они играли роль погребальных ям, зернохранилищ или святилищ вестготов. Через десятки вырубленных в них окошек вы сможете попасть в лабиринты тайных проходов и закоулков и ощутить настоящее дыхание древности. В завершение я покажу расположенную прямо в скале древнюю Арену и раскрою ее предназначение.