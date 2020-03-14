1 отзыв оставили туристы

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Земля Аликанте: к истокам белого и красного

Поездка на самую красивую винодельню региона

5
1 отзыв
Николай
Николай – Гид из Аликанте
Туда, где солнце ☀️ целует виноградные кисти, наливая их густым соком — будущим «божественным нектаром», или попросту вином! Я отвезу вас в дивную по красоте винодельню, помогу сделать душевные фотокарточки на память и приоткрою дверь в мир выразительных испанских вкусов — добро пожаловать со мной в Bodegas Francisco Gómez.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €115 за экскурсию

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Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного

Что вас ожидает

Владения винодельни
В 50 км к северу от Аликанте, между зелёных холмов, раскинулась живописнейшая винодельня, где бережно хранят традиции производства напитков. Прогуливаясь между стройных рядов виноградных лоз, вы услышите густой и пряный аромат мускуса. А изумрудные пейзажи садов отпечатаются яркой картинкой в вашей памяти. После прогулки вы сможете осмотреть производство и спуститься в винную сокровищницу — подвал с пузатыми деревянными бочками.

Degustación: время — дегустировать
Чтобы получить законченную картину от визита в винодельню — вы сможете попробовать несколько видов нектара. Четыре неповторимых вкуса органично дополнит мясной деликатес, а сомелье откроет тонкости различения оттенков и секреты виноделия региона.

Организационные детали

  • В стоимость поездки включено:
    — транспорт
    — услуги сопровождающего
    — пребывание на винодельне
  • В стоимость не включено:
    — осмотр подвала, приватной винотеки и дегустация (за все — 15 евро с гостя)
  • Детали поездки:
    — поедем на автомобиле 🚘 Тойота Ярис
    — я заберу и привезу вас обратно в Аликанте (другие города по запросу)
    — в пути будем 30-40 минут
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного
Земля Аликанте: к истокам белого и красного

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Николай
Николай
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
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1 отзыв оставили туристы

14 марта 2020
Спасибо Николаю за интересную экскурсию. Рекомендую всем, очень приятный собеседник, знает массу интересных фактов про провинцию и Испанию в целом. Помимо винодельни посетили еще местные достопримечательности, плюс всю дорогу была экскурсия по региону в целом. Все что проезжали, было детально раскрыто. Супер!!!

Николай проводит ещё 4 экскурсии

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