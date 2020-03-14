1 отзыв оставили туристы

Владения винодельни В 50 км к северу от Аликанте, между зелёных холмов, раскинулась живописнейшая винодельня, где бережно хранят традиции производства напитков. Прогуливаясь между стройных рядов виноградных лоз, вы услышите густой и пряный аромат мускуса. А изумрудные пейзажи садов отпечатаются яркой картинкой в вашей памяти. После прогулки вы сможете осмотреть производство и спуститься в винную сокровищницу — подвал с пузатыми деревянными бочками.
Degustación: время — дегустировать Чтобы получить законченную картину от визита в винодельню — вы сможете попробовать несколько видов нектара. Четыре неповторимых вкуса органично дополнит мясной деликатес, а сомелье откроет тонкости различения оттенков и секреты виноделия региона.
Организационные детали
В стоимость поездки включено: — транспорт — услуги сопровождающего — пребывание на винодельне
В стоимость не включено: — осмотр подвала, приватной винотеки и дегустация (за все — 15 евро с гостя)
Детали поездки: — поедем на автомобиле 🚘 Тойота Ярис — я заберу и привезу вас обратно в Аликанте (другие города по запросу) — в пути будем 30-40 минут
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Николай, мне 34 года, я бросил успешную работу в крупном банке и переехал жить в Испанию, обосновавшись в нетуристическом районе Аликанте. Я с удовольствием покажу вам город глазами местного жителя, без скучных дат, избитых туристических мест и исторических лекций. До встречи в Аликанте!
Спасибо Николаю за интересную экскурсию. Рекомендую всем, очень приятный собеседник, знает массу интересных фактов про провинцию и Испанию в целом. Помимо винодельни посетили еще местные достопримечательности, плюс всю дорогу была экскурсия по региону в целом. Все что проезжали, было детально раскрыто. Супер!!!