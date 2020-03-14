Что вас ожидает

Владения винодельни

В 50 км к северу от Аликанте, между зелёных холмов, раскинулась живописнейшая винодельня, где бережно хранят традиции производства напитков. Прогуливаясь между стройных рядов виноградных лоз, вы услышите густой и пряный аромат мускуса. А изумрудные пейзажи садов отпечатаются яркой картинкой в вашей памяти. После прогулки вы сможете осмотреть производство и спуститься в винную сокровищницу — подвал с пузатыми деревянными бочками.

Degustación: время — дегустировать

Чтобы получить законченную картину от визита в винодельню — вы сможете попробовать несколько видов нектара. Четыре неповторимых вкуса органично дополнит мясной деликатес, а сомелье откроет тонкости различения оттенков и секреты виноделия региона.