И Ирина Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Отличный гид с богатым багажом знаний и великолепным языком. Легенды, мифы, исторические факты, места съёмок культовых фильмов, Ирина знает все и преподносит так, что даже вреднючий подросток откладывает мобилу, запоминает все и требует вернуться в Барселону. Очень рекомендую. Было здорово! Ирина О.

L Lika Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века 👍🏼👍🏼👍🏼Very interesting

R Radmila Вечерняя прогулка по Готическому кварталу Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏

И Ирина Вечерняя прогулка по Готическому кварталу читать дальше и этого квартала. При этом все легко, с улыбкой, юмором. Было жаль расставаться. Очень рекомендую, если хотите провести время и с пользой и в удовольствие. Изумительная прогулка по Готическому кварталу! Татьяна рассказывает очень интересно, много глубокой и познавательной информации об истории и современной жизни города

Ю Юлия Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века Спасибо за Александру! Классная экскурсия! Отдельно привет от моего 16 летнего сына, есу довольно трудно угодить с эскурсиями, а здесь понравилась подача. Сказал, что интересные моменты были выбраны для рассказа и ненудгая академичная подача, которая сразу выключает внимание.

И Ирина Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века читать дальше улочкам старого города, заглянули во дворцы и дома с патио-дворами, в бары и рестораны, которые охраняются государством, тк там стены вековые с интерьером тех времен. Получили рекомендации где можно вкусно по каталонски поужинать. Спасибо большое Александру за прекрасно проведенный вечер. Неоднократно были в Барселоне, но сегодня для нас Александр открыл новый маршрут по городу времен Римского царствования. Прошлись по узким