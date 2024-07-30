Что ещё посмотреть – экскурсии в Барселоне

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Барселоне на русском языке, цены от €32, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Пешая
138 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
32 за человека
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Пешая
скидка
3%
26 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в будние дни в 18:45, в субботу в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 18:45
6 авг в 18:45
3938 за человека
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
На машине
55 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:30
6 авг в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
На машине
скидка
25%
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
390293 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Отличный гид с богатым багажом знаний и великолепным языком. Легенды, мифы, исторические факты, места съёмок культовых фильмов, Ирина знает все и преподносит так, что даже вреднючий подросток откладывает мобилу, запоминает все и требует вернуться в Барселону. Очень рекомендую. Было здорово! Ирина О.
  • L
    Lika
    28 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    👍🏼👍🏼👍🏼Very interesting
  • R
    Radmila
    28 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏
    Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Изумительная прогулка по Готическому кварталу! Татьяна рассказывает очень интересно, много глубокой и познавательной информации об истории и современной жизни города
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    и этого квартала. При этом все легко, с улыбкой, юмором. Было жаль расставаться. Очень рекомендую, если хотите провести время и с пользой и в удовольствие.

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Спасибо за Александру! Классная экскурсия! Отдельно привет от моего 16 летнего сына, есу довольно трудно угодить с эскурсиями, а здесь понравилась подача. Сказал, что интересные моменты были выбраны для рассказа и ненудгая академичная подача, которая сразу выключает внимание.
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Неоднократно были в Барселоне, но сегодня для нас Александр открыл новый маршрут по городу времен Римского царствования. Прошлись по узким
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    улочкам старого города, заглянули во дворцы и дома с патио-дворами, в бары и рестораны, которые охраняются государством, тк там стены вековые с интерьером тех времен. Получили рекомендации где можно вкусно по каталонски поужинать. Спасибо большое Александру за прекрасно проведенный вечер.

  • Л
    Лариса
    23 ноября 2023
    Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
    Должны сказать огромное спасибо Александру за проведенную экскурсию. И время экскурсии - предрождественские выходные, и красота места, и интересный рассказ - все оправдало ожидание. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
  2. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
  3. В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
  4. Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
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