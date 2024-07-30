2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
€32 за человека
скидка
3%
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в будние дни в 18:45, в субботу в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 18:45
6 авг в 18:45
39€38 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:30
6 авг в 00:30
€279 за всё до 3 чел.
скидка
25%
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
390€293 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина30 июля 2024Отличный гид с богатым багажом знаний и великолепным языком. Легенды, мифы, исторические факты, места съёмок культовых фильмов, Ирина знает все и преподносит так, что даже вреднючий подросток откладывает мобилу, запоминает все и требует вернуться в Барселону. Очень рекомендую. Было здорово! Ирина О.
- LLika28 июля 2024👍🏼👍🏼👍🏼Very interesting
- RRadmila28 июля 2024Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏
- ИИрина27 июля 2024Изумительная прогулка по Готическому кварталу! Татьяна рассказывает очень интересно, много глубокой и познавательной информации об истории и современной жизни города
- ЮЮлия25 июля 2024Спасибо за Александру! Классная экскурсия! Отдельно привет от моего 16 летнего сына, есу довольно трудно угодить с эскурсиями, а здесь понравилась подача. Сказал, что интересные моменты были выбраны для рассказа и ненудгая академичная подача, которая сразу выключает внимание.
- ИИрина25 июля 2024Неоднократно были в Барселоне, но сегодня для нас Александр открыл новый маршрут по городу времен Римского царствования. Прошлись по узким
- ЛЛариса23 ноября 2023Должны сказать огромное спасибо Александру за проведенную экскурсию. И время экскурсии - предрождественские выходные, и красота места, и интересный рассказ - все оправдало ожидание. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Что ещё посмотреть»
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