9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от €156 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от €200 за всё до 2 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от €450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Однодневные»
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