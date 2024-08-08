Найдено 3 экскурсии в категории « Однодневные » в Барселоне на русском языке, цены от €156. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На поезде 9 часов Индивидуальная до 10 чел. Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании Начало: На площади Каталонии от € 156 за всё до 2 чел. На автобусе 7 часов Индивидуальная до 8 чел. Из Барселоны - в Таррагону Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин Начало: На вокзале от € 200 за всё до 2 чел. На машине 7 часов Индивидуальная до 15 чел. Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве от € 450 за всё до 2 чел. Другие экскурсии Барселоны

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Однодневные»

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