Однодневные – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Барселоне на русском языке, цены от €156. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
На поезде
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия: Сан-Садурни д’Анойя, вино и шоколад
Откройте для себя уникальный мир кавы и шоколада в Сан-Садурни д’Анойя, исследуя историю и вкусы Испании
Начало: На площади Каталонии
Завтра в 08:00
9 авг в 08:00
от 156 за всё до 2 чел.
Из Барселоны - в Таррагону
На автобусе
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Барселоны - в Таррагону
Отправиться в древнеримскую столицу Испании за историями археологических находок и руин
Начало: На вокзале
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 200 за всё до 2 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 15 чел.
Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Отправиться из Барселоны в Приорат, посетить частную винодельню и ресторан на обрыве
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 450 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На поезде из Барселоны - в столицу кавы и шоколада
  2. Из Барселоны - в Таррагону
  3. Винно-гастрономическое путешествие по Каталонии
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Бальо
  3. Саграда Фамилия
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Тибидабо
  9. Парк Гуэль
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 156 до 450.
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