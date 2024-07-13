3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:30
€190 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
12 авг в 08:30
13 авг в 08:00
от €134 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
€187 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья13 июля 2024Очень интересная экскурсия и впечатляющие виды.
- ААрина3 июля 2024Очень интересная экскурсия! Понравилось даже 10-летнему ребенку, который не хотел никуда идти. Рекомендую.
- ЕЕлена29 июня 2024Посетила свящённую гору Тибидабо с гидом Евгением. Огромное ему спасибо за подробный рассказ об истории зарождения Барселоны. Узнала много нового
- ЕЕвгений5 мая 2024Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
- ВВасилий23 апреля 2024Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
- SSalome6 февраля 2024Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 190. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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