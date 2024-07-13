По крышам – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Барселоне на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По крышам и террасам Барселоны
Пешая
31 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
По крышам и террасам Барселоны: панорамы, легенды и архитектура
Погрузитесь в магию Барселоны, наслаждаясь её красотой с высоты лучших террас. Идеальные локации для фото и неповторимые истории ждут вас
Начало: На площади Каталонии
Сегодня в 19:30
Завтра в 10:30
190 за всё до 3 чел.
Священная гора Тибидабо
Пешая
67 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на вершину Тибидабо: Храм Святого Сердца и не только
Вас ждет захватывающее путешествие на самую высокую точку Барселоны, где красота и история сливаются в единое целое
Начало: На площади Каталонии
12 авг в 08:30
13 авг в 08:00
от 134 за всё до 3 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Пешая
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Монжуик - окно в Барселону
Познакомиться с достопримечательностями знаменитой горы и открыть впечатляющие панорамы окрестностей
Начало: У канатной дороги на гору Монжуик
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
187 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 июля 2024
    Священная гора Тибидабо
    Очень интересная экскурсия и впечатляющие виды.
    Очень интересная экскурсия и впечатляющие видыОчень интересная экскурсия и впечатляющие видыОчень интересная экскурсия и впечатляющие виды
  • А
    Арина
    3 июля 2024
    Священная гора Тибидабо
    Очень интересная экскурсия! Понравилось даже 10-летнему ребенку, который не хотел никуда идти. Рекомендую.
  • Е
    Елена
    29 июня 2024
    Священная гора Тибидабо
    Посетила свящённую гору Тибидабо с гидом Евгением. Огромное ему спасибо за подробный рассказ об истории зарождения Барселоны. Узнала много нового
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    и интересного. Кроме того, конечно впечатляют виды с горы и конечно же сам Храм. Считаю эту экскурсию надо обязательно посетить. Ещё после видов с горы на Барселону начинаешь увереннее ориентироваться в городе. Ещё раз огромное спасибо!

    Посетила свящённую гору Тибидабо с гидом Евгением. Огромное ему спасибо за подробный рассказ об истории зарожденияПосетила свящённую гору Тибидабо с гидом Евгением. Огромное ему спасибо за подробный рассказ об истории зарождения
  • Е
    Евгений
    5 мая 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Хорошо спланированный маршрут по Старому городу. Олеся рассказывает увлекательно с интересными подробностями но главный плюс прогулки - впечатляющие панорамные виды с крыш
  • В
    Василий
    23 апреля 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Не повезло с погодой. По крышам нам в дождь не удалось пройтись. Но Олеся старалась даже в этой трудной ситуации максимально нас заинтересовать. Спасибо большое!
  • S
    Salome
    6 февраля 2024
    По крышам и террасам Барселоны
    Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо.
    Барселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. СпасибоБарселона с другого ракурса. Интересные места. Кто Барсу выдел уже в классическом понимании, для того как раз что-то новое. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Священная гора Тибидабо
  3. Монжуик - окно в Барселону
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 190. Туристы уже оставили гидам 100 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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