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и интересного. Кроме того, конечно впечатляют виды с горы и конечно же сам Храм. Считаю эту экскурсию надо обязательно посетить. Ещё после видов с горы на Барселону начинаешь увереннее ориентироваться в городе. Ещё раз огромное спасибо!