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1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 150€128 за всё до 3 чел.
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3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
185€167 за всё до 3 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от €100 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDina20 июля 2024Интересная и насыщенная экскурсия с индивидуальным подходом! Мария смогла преподнести информацию и ответить на все вопросы как мои, взрослого, так и ребенка девяти лет. Спасибо, Мария, за приятную прогулку и хорошее настроение! 🤗
- ТТатьяна1 июля 2024Экскурсия понравилась, оптимальное количество времени, интересная информация, потрясающая архитектура Готического квартала завораживает.
- ЕЕкатерина14 июня 2024Спасибо Марии, интересно провели время! Была с двумя дочерьми, у всех хорошее впечатление. Советую к посещению! Как для соединения эпох и архитектуры Римской империи, Каталонии, современности, так и для общей информации об интересных аутентичных местечках и видах хамона!
- AAnastasija2 мая 2024Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.
- ООксана15 марта 2024Очень понравилось, Мария настоящий профессионал и очень приятный эмпатичный человек, влюбила нас в Барселону. Подстраивались под наши несостыковки, помогла кучей советов и рекомендаций, искренне благодарим.
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Популярные экскурсии»
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