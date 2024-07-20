Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Барселоне на русском языке, цены от €100, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Барселона: секреты и легенды
Пешая
скидка
15%
14 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Барселона: секреты и легенды
Начало: Plaza Catalonia
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
от 150128 за всё до 3 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Пешая
скидка
10%
12 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
Начало: Passage de Gracia, 36
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:30
185167 за всё до 3 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Начало: Placeta de Montcada, 14
Расписание: ежедневно с 11 до 18
Завтра в 11:00
6 авг в 11:00
от 100 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dina
    20 июля 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Интересная и насыщенная экскурсия с индивидуальным подходом! Мария смогла преподнести информацию и ответить на все вопросы как мои, взрослого, так и ребенка девяти лет. Спасибо, Мария, за приятную прогулку и хорошее настроение! 🤗
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Экскурсия понравилась, оптимальное количество времени, интересная информация, потрясающая архитектура Готического квартала завораживает.
  • Е
    Екатерина
    14 июня 2024
    Барселона: секреты и легенды
    Спасибо Марии, интересно провели время! Была с двумя дочерьми, у всех хорошее впечатление. Советую к посещению! Как для соединения эпох и архитектуры Римской империи, Каталонии, современности, так и для общей информации об интересных аутентичных местечках и видах хамона!
  • A
    Anastasija
    2 мая 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.
  • О
    Оксана
    15 марта 2024
    Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
    Очень понравилось, Мария настоящий профессионал и очень приятный эмпатичный человек, влюбила нас в Барселону. Подстраивались под наши несостыковки, помогла кучей советов и рекомендаций, искренне благодарим.

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Барселоне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Барселона: секреты и легенды
  2. Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне
  3. Как смотреть современное искусство: тур в музей MOCO
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 167 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 26 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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