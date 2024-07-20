D Dina Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне Интересная и насыщенная экскурсия с индивидуальным подходом! Мария смогла преподнести информацию и ответить на все вопросы как мои, взрослого, так и ребенка девяти лет. Спасибо, Мария, за приятную прогулку и хорошее настроение! 🤗

Т Татьяна Барселона: секреты и легенды Экскурсия понравилась, оптимальное количество времени, интересная информация, потрясающая архитектура Готического квартала завораживает.

Е Екатерина Барселона: секреты и легенды Спасибо Марии, интересно провели время! Была с двумя дочерьми, у всех хорошее впечатление. Советую к посещению! Как для соединения эпох и архитектуры Римской империи, Каталонии, современности, так и для общей информации об интересных аутентичных местечках и видах хамона!

A Anastasija Дружеская прогулка с Гауди по Барселоне Замечательная экскурсия в приятной компании гида Марии! Интересно, познавательно и очень красиво.