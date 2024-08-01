Все – экскурсии в Барселоне

Найдено 8 экскурсий в категории «Все» в Барселоне на русском языке, цены от €32, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
Пешая
138 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Туда и обратно: путешествие по эпохам Барселоны
Погрузитесь в увлекательное путешествие по времени в самом сердце Барселоны, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Avinguda de la Catedral, 5
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
32 за человека
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Пешая
скидка
3%
26 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
Совершить путешествие во времени в самом сердце каталонской столицы
Начало: На площади Каталонии
Расписание: в будние дни в 18:45, в субботу в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, в воскресенье в 10:00, 13:00 и 16:00
Завтра в 18:45
6 авг в 18:45
3938 за человека
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
На машине
55 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
В сказочный Монтсеррат - из Барселоны: индивидуальный тур
Погрузитесь в мистическую атмосферу Монтсеррата, узнайте историю Черной Мадонны и насладитесь каталонскими пейзажами
Начало: Passeig de Gracia
Завтра в 00:30
6 авг в 00:30
279 за всё до 3 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Пешая
91 отзыв
2.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
Прогулка по Барселоне с фотосессией: площадь Каталонии, Рамбла, Готический квартал. Узнайте интересные факты и получите уникальные фотографии
Начало: На площади Каталония
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
120 за всё до 4 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
Пешая
61 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пять районов Барселоны за три часа
Познакомьтесь с самыми яркими районами Барселоны за три часа. Узнайте о каталонском модерне, истории Арагона и реликвиях готического храма
Начало: Возле Дома Бальо на Пасео-де-Грасия
7 авг в 09:00
9 авг в 09:00
100 за всё до 3 чел.
Первый раз в Барселоне
Пешая
119 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Первый раз в Барселоне»: от Гауди до Готического квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Барселоны с эксклюзивной экскурсией, которая раскроет все тайны и красоты каталонской столицы
Завтра в 08:00
7 авг в 08:30
140 за всё до 4 чел.
Барселона на велосипеде: от готики до современности
На велосипеде
64 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Велосипедная экскурсия по Барселоне: история и современность
Захватывающее путешествие на велосипеде по историческим и современным районам Барселоны, полное открытий и уникальных мест
Начало: Метро барселонетта
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
от 70 за всё до 2 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
На машине
скидка
25%
18 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гора Монтсеррат и винный дом Торрес
Увидеть Чёрную Мадонну и загадать желание и продегустировать лучшие вина Каталонии
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
390293 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инкар
    1 августа 2024
    Первый раз в Барселоне
    Отличная экскурсия для тех кто первый раз знакомиться с испанией
  • A
    Anna
    30 июля 2024
    В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
    Спасибо большое за столь интересную экскурсию. Буду рекомендовать друзьям 👍
    Спасибо большое за столь интересную экскурсию. Буду рекомендовать друзьям 👍Спасибо большое за столь интересную экскурсию. Буду рекомендовать друзьям 👍Спасибо большое за столь интересную экскурсию. Буду рекомендовать друзьям 👍Спасибо большое за столь интересную экскурсию. Буду рекомендовать друзьям 👍
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Отличный гид с богатым багажом знаний и великолепным языком. Легенды, мифы, исторические факты, места съёмок культовых фильмов, Ирина знает все и преподносит так, что даже вреднючий подросток откладывает мобилу, запоминает все и требует вернуться в Барселону. Очень рекомендую. Было здорово! Ирина О.
  • L
    Lika
    28 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    👍🏼👍🏼👍🏼Very interesting
  • R
    Radmila
    28 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏
    Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏Всё замечательно прошло. Очень хорошая насыщенная экскурсия, было очень приятно послушать. 🙏
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
    Изумительная прогулка по Готическому кварталу! Татьяна рассказывает очень интересно, много глубокой и познавательной информации об истории и современной жизни города
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    и этого квартала. При этом все легко, с улыбкой, юмором. Было жаль расставаться. Очень рекомендую, если хотите провести время и с пользой и в удовольствие.

  • Ю
    Юлия
    25 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Спасибо за Александру! Классная экскурсия! Отдельно привет от моего 16 летнего сына, есу довольно трудно угодить с эскурсиями, а здесь понравилась подача. Сказал, что интересные моменты были выбраны для рассказа и ненудгая академичная подача, которая сразу выключает внимание.
  • И
    Ирина
    25 июля 2024
    Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
    Неоднократно были в Барселоне, но сегодня для нас Александр открыл новый маршрут по городу времен Римского царствования. Прошлись по узким
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    улочкам старого города, заглянули во дворцы и дома с патио-дворами, в бары и рестораны, которые охраняются государством, тк там стены вековые с интерьером тех времен. Получили рекомендации где можно вкусно по каталонски поужинать. Спасибо большое Александру за прекрасно проведенный вечер.

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Нам очень понравилась экскурсия, был выбран интересный маршрут, с велосипедами также не было проблем, в хорошем состоянии. Александр также порекомендовал
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    интересные кафе и рестораны. Рекомендую брать велосипедную экскурсию, увидите намного больше, чем пешком, а затем можно вернуться туда, где было особенно интересно.

  • О
    Олеся
    22 июля 2024
    Барселона на велосипеде: от готики до современности
    Александр великолепно провел экскурсию, ориентировался на общий темп и раскрывал темы, которые были нам интересны. Помимо прочего, он оставил отличные рекомендации на оставшееся время в Барселоне!
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Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «Все»

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  1. Туда и обратно: от Римской эры до Барселоны XXI века
  2. Вечерняя прогулка по Готическому кварталу
  3. В сказочный Монтсеррат - из Барселоны
  4. Фотосессия и прогулка по старинной Барселоне
  5. Пять районов Барселоны за три часа
Какие места ещё посмотреть в Барселоне
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  1. Самое главное
  2. Саграда Фамилия
  3. Дом Бальо
  4. Старый город
  5. Площадь Каталонии
  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
  10. Дом Мила
Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
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Экскурсии на русском языке в Барселоне (Испания 🇪🇸) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 572 ⭐ отзыва, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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