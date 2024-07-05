За городом и природа – экскурсии в Барселоне

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Барселоне на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экотур в каталонских горах
Пешая
46 отзывов
4 часа
Индивидуальная
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
13 авг в 10:30
14 авг в 10:30
80 за человека
Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
Пешая
20 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: На площади Испании
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
196 за всё до 4 чел.
Рыбалка в Барселоне - на тунца, кальмара, марлина
4 часа
Водная прогулка
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 1 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    5 июля 2024
    Экотур в каталонских горах
    Очень увлекательная прогулка. Интересный рассказ и замечательный человек.
  • A
    Anna
    7 июня 2024
    Экотур в каталонских горах
    Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
  • А
    Анна
    25 марта 2024
    Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Егору. За время экскурсии мы узнали много нового и интересного
  • I
    Inga
    20 марта 2024
    Экотур в каталонских горах
    Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию! К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
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    а также был открыт поменять тур, прислушавшись к нашему желанию посетить Дольмены. Всем сердцем рекомендуем экскурсию по Дольменам с Никитой! Вы наполнитесь не только целебной энергией этих фантастических мест, но и сердечным счастьем, познакомившись с таким добродушным человеком. К сожалению эту экскурсию вы не найдёте на Трипстере, поэтому обратитесь с запросом к администрации сайта. Они помогут. Порадуйте своё сердце!:)

  • И
    Ирина
    19 марта 2024
    Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
    Получилась отличная экскурсия. Приехали в Монсеррат 9 марта, а там дождь- туман, говорят большая редкость)) Егор большая умница, мы опаздывали,
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    он писал, чтобы не гнали по трассе, мы не знали как добраться до отеля, он все разузнал на ресепшен, потом помог с паркингом, накормил- напоил. Показал и рассказал на какие видовые площадки сходить утром, когда будет солнце, что обязательно на фуникулере на гору. В интересной, не перегруженной форме рассказал о месте, о базилике, историю. Мы задавали миллион вопросов о жизни и быте испанцев, какие настроения, обсудили с экскурсоводом очень много. Егор спокойный, улыбчивый парень, атмосфера на прогулке была очень классная. Спасибо!

  • Е
    Елена
    17 января 2023
    Монтсеррат - в горы к главной покровительнице Каталонии
    Отличная прогулка, хорошо организованный маршрут передвижения на общественном транспорте. Приятный собеседник, позитивный человек

Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «За городом и природа»

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  6. Рынок Бокерия
  7. Королевская площадь
  8. Парк Гуэль
  9. Тибидабо
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Сколько стоит экскурсия по Барселоне в августе 2024
Сейчас в Барселоне в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 1 000. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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