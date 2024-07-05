4 часа
Индивидуальная
Экотур в каталонских горах: путешествие сквозь века и природу
Погрузитесь в историю и красоту каталонских гор во время эксклюзивного экотура. Познакомьтесь с древними памятниками и уникальной природой
Начало: В деревне Aiguafreda
13 авг в 10:30
14 авг в 10:30
€80 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Монтсеррат: экскурсия к покровительнице Каталонии из Барселоны
Путешествие в сердце Каталонии: монастырь Монтсеррат, архитектурные шедевры и Святая пещера
Начало: На площади Испании
7 сен в 08:00
8 сен в 08:00
€196 за всё до 4 чел.
4 часа
Водная прогулка
Эксклюзивная рыбалка в Барселоне: тунец, кальмар, марлин
Исследуйте морские глубины Барселоны, поймайте крупную рыбу и насладитесь мастер-классом по приготовлению свежего улова
Начало: В морском порту
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от €1 000 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег5 июля 2024Очень увлекательная прогулка. Интересный рассказ и замечательный человек.
- AAnna7 июня 2024Прекрасно провели время на экскурсии. Несложный, но очень живописный маршрут. Большое спасибо Никите за помощь по любым вопросам и интересный рассказ!
- ААнна25 марта 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо Егору. За время экскурсии мы узнали много нового и интересного
- IInga20 марта 2024Очень рады и благодарны за такую чудесную экскурсию! К нашему счастью, Никита оказался не только очень знающим, мудрым и светлым гидом,
- ИИрина19 марта 2024Получилась отличная экскурсия. Приехали в Монсеррат 9 марта, а там дождь- туман, говорят большая редкость)) Егор большая умница, мы опаздывали,
- ЕЕлена17 января 2023Отличная прогулка, хорошо организованный маршрут передвижения на общественном транспорте. Приятный собеседник, позитивный человек
Ответы на вопросы от путешественников по Барселоне в категории «За городом и природа»
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