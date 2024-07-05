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он писал, чтобы не гнали по трассе, мы не знали как добраться до отеля, он все разузнал на ресепшен, потом помог с паркингом, накормил- напоил. Показал и рассказал на какие видовые площадки сходить утром, когда будет солнце, что обязательно на фуникулере на гору. В интересной, не перегруженной форме рассказал о месте, о базилике, историю. Мы задавали миллион вопросов о жизни и быте испанцев, какие настроения, обсудили с экскурсоводом очень много. Егор спокойный, улыбчивый парень, атмосфера на прогулке была очень классная. Спасибо!