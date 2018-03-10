Веселые 3 часа, наблюдая за некоторыми из сказочных творений самого известного сына Барселоны. Здесь, конечно же, есть главные достопримечательности: Саграда Фамилия, Парк Гуэль, Дом Мила и Дом Баттло, но в этом туре вы также убедитесь, что вы увидите Торре Беллесгард и прекрасные Ворота Дракона.

Поскольку вы находитесь «наверху», тур также включал петлю в предгорьях Тибидабо, высоко над городом, и проезд мимо одного из самых известных футбольных стадионов в мире, Камп Ноу ФК «Барселона».

Перед тем, как отправиться домой, вы можете прогуляться по бульвару Лас-Рамблас и полюбоваться Средиземным морем. Все топовые вещи!