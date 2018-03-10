3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour

Легкие в управлении, яркие желтые автомобили - это увлекательный способ открыть для себя этот удивительный город

3.9
19 отзывов
В группе
до 100 чел.
Легкие в управлении, яркие желтые автомобили - это увлекательный способ открыть для себя этот удивительный город.

Специальная система GPS показывает вам маршрут, и GoCar будет говорить, рассказывая вам истории о достопримечательностях вокруг вас.
3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour
3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour
3-часовой тур по Барселоне Откройте для себя Гауди GoCar Tour

Что вы увидите 🤩

  • Тибидабо
  • Старый Город Барселоны
  • Район Эшампле
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Проезжайте мимо самых знаковых зданий Гауда
  2. Посетите Камп Ноу, домашний стадион ФК Барселона
  3. Полюбуйтесь панорамным видом на город с горы Тибидабо
Веселые 3 часа, наблюдая за некоторыми из сказочных творений самого известного сына Барселоны. Здесь, конечно же, есть главные достопримечательности: Саграда Фамилия, Парк Гуэль, Дом Мила и Дом Баттло, но в этом туре вы также убедитесь, что вы увидите Торре Беллесгард и прекрасные Ворота Дракона.
Поскольку вы находитесь «наверху», тур также включал петлю в предгорьях Тибидабо, высоко над городом, и проезд мимо одного из самых известных футбольных стадионов в мире, Камп Ноу ФК «Барселона».
Перед тем, как отправиться домой, вы можете прогуляться по бульвару Лас-Рамблас и полюбоваться Средиземным морем. Все топовые вещи!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Полный топливный бак
  • Страхование
  • Шлемы
  • Карта
  • GPS
  • Налоги (включая 21% НДС)
Что не входит
  • Страхование ущерба при столкновении (CDW)
  • Транспорт (35,00 евро)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Что взять с собой
  • Водительские права
Важная информация
  • Вам потребуются водительские права, действующие в Испании, и залог в размере 300 евро (кредитная карта или наличные). Водители должны быть не моложе 21 года, а пассажиры - не моложе 7 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

G
10 мар 2018
Despite some problems with the GPS response (likely operator error), Mauricio retrieved us and we ended up with a fantastic guided tour of all the major sites we wanted to see. The entire staff more than compensated us for the disruption. Customer service was most excellent. A most interesting way to see Barcelona, and the surrounding suburban area that we wandered into (oops). You have to be prepared for a little excitement to see Barcelona this way.
P
1 авг 2016
Beste Idee ever!
А
29 мая 2014
Really fun way to see the city! The driver doesn't get chance to see alot but a lot of fun driving around.
Ещё 16 отзывов

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