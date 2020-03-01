Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

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Пешком по Готическому кварталу, Эль Борну, Барселонете и Равалю — с погружением в их историю!

Дайнюс
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Дайнюс – экскурсионное агентство
Мы собрали «картинки» с открыток и готовы подарить их вам — во время прогулки по самым известным районам Барселоны.

Портово-рыбацкая Барселонета, буржуазный Эль Борн, атмосферный Готический квартал и неоднозначный Раваль подарят гамму ярких впечатлений от столицы Каталонии.

Маршрут от района к району станет мини-путешествием — не только по карте Барселоны, но и на карте истории — и позволит заглянуть за кулисы испанской жизни.
49 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча у Metro Barceloneta
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4 самобытных района Барселоны
4 самобытных района Барселоны

Что вас ожидает

Тайны старой Барселоны
Этот красивый испанский город совсем не прост: в нём Готический квартал стал готическим по очень прагматичной причине, от района Эль Борн «отрезали» часть, Барселонета выстроена как под линейку, а в Равале дизайнерские лавочки соседствуют с заведениями с сомнительным прошлым. Вместе с историческими сюжетами прошлого Барселоны вам откроются старинные церкви и современная архитектура, улицы, по которым шагали великие люди, и милые уголки города, где его обитатели проводят свои дни.

Через улицы и эпохи
Вы пройдёте по маленьким и прямым улицам Барселонеты до пляжа, созданного специально для Олимпийских игр в 1992 году, увидите старый порт Барселоны и церковь Сан Мигель дель Порт. Затем отправимся в Пасео-де-Колон, чтобы взглянуть в «Лицо Барселоны» и на «Монумент Христофа Колумба». Вы прогуляетесь по Ла Рамбла, что выведет к району Раваль — артистическому и студенческому, где ещё недавно вместо молодёжных баров и шоурумов через дом располагались притоны и везде царила преступность. Следом — знакомство с Готическим кварталом, «Мостом вздохов», величественным и изящным кафедральным собором и старыми стенами города. А закончится прогулка в районе Эль-Борн, где вы насладитесь особой испанской атмосферой и видами кварталов с небольшими магазинчиками, барами и зелеными переулками.

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из нашей команды гидов.

4 самобытных района Барселоны
4 самобытных района Барселоны
4 самобытных района Барселоны
4 самобытных района Барселоны
4 самобытных района Барселоны

Экскурсия проводится ежедневно в 11:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Metro Barceloneta.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Дайнюс
Дайнюс
Привет! Гиды нашей команды много лет живут в Барселоне и говорят с путешественниками на их языке: когда-то они и сами были туристами, а после осознанно остались в жить в этом магическом городе, потому знают историю Барселоны нередко даже лучше коренных каталонцев.
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