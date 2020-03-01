Дайнюс проводит ещё 4 экскурсии

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Тайны старой Барселоны

Этот красивый испанский город совсем не прост: в нём Готический квартал стал готическим по очень прагматичной причине, от района Эль Борн «отрезали» часть, Барселонета выстроена как под линейку, а в Равале дизайнерские лавочки соседствуют с заведениями с сомнительным прошлым. Вместе с историческими сюжетами прошлого Барселоны вам откроются старинные церкви и современная архитектура, улицы, по которым шагали великие люди, и милые уголки города, где его обитатели проводят свои дни.

Через улицы и эпохи

Вы пройдёте по маленьким и прямым улицам Барселонеты до пляжа, созданного специально для Олимпийских игр в 1992 году, увидите старый порт Барселоны и церковь Сан Мигель дель Порт. Затем отправимся в Пасео-де-Колон, чтобы взглянуть в «Лицо Барселоны» и на «Монумент Христофа Колумба». Вы прогуляетесь по Ла Рамбла, что выведет к району Раваль — артистическому и студенческому, где ещё недавно вместо молодёжных баров и шоурумов через дом располагались притоны и везде царила преступность. Следом — знакомство с Готическим кварталом, «Мостом вздохов», величественным и изящным кафедральным собором и старыми стенами города. А закончится прогулка в районе Эль-Борн, где вы насладитесь особой испанской атмосферой и видами кварталов с небольшими магазинчиками, барами и зелеными переулками.