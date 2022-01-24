Аквариум Барселоны: проход без очереди

Крупнейший в мире аквариум с жизнью Средиземного моря + путеводитель по городу

4.6
1901 отзыв
Входной билет
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
Аквариум Барселоны: проход без очереди
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Аквариум Барселоны — крупнейший в мире океанариум, посвященный обитателям Средиземного моря. Отправьтесь в морское путешествие по тропическим океанам, полюбуйтесь коралловыми рифами и природным сообществом Средиземного моря. 35 аквариумов с 11 000 обитателей, принадлежащих к 450 видам — здесь вам предстанет огромный морской мир. Это самое глубоководное приключение для жителя суши.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проход без очереди в аквариум Барселоны
  • Доступ во все районы и постоянные выставки
Что не входит
  • Опыт животных
Когда начало
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