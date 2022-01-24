Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Аквариум Барселоны — крупнейший в мире океанариум, посвященный обитателям Средиземного моря. Отправьтесь в морское путешествие по тропическим океанам, полюбуйтесь коралловыми рифами и природным сообществом Средиземного моря. 35 аквариумов с 11 000 обитателей, принадлежащих к 450 видам — здесь вам предстанет огромный морской мир. Это самое глубоководное приключение для жителя суши.
Ответы на вопросы
Что входит
Проход без очереди в аквариум Барселоны
Доступ во все районы и постоянные выставки
Что не входит
Опыт животных
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны