Что вас ожидает:
- Площадь Испании
- Парк Гуэль
- Храм Святого Семейства (внешний осмотр)
- Дом Батльо
- Дом Мила
- Триумфальная арка
- Готический квартал
- Олимпийская деревня
- Госпиталь Сан Пау.
Описание
Барселона – жемчужина Средиземноморья, столица Каталонии, город, объединивший в своих границах памятники римской архитектуры, средневековые улочки и кварталы, великолепные здания эпохи модернизма и авангардистские сооружения последнего столетия.
«Визитные карточки» столицы Каталонии в большинстве своем связаны с именем великого Гауди, поэтому посещение этого удивительного города невозможно без знакомства с творчеством гениального мастера.
Одно из самых жизнерадостных произведений Гауди – парк Гуэль. Павильоны парка похожи на домики из детской сказки о Ханселе и Гретель. Гроты и пещеры напоминают фигуры диковинных, нестрашных монстров, а каменные пальмы поражают своей сказочностью.
Бурная творческая деятельность Гауди достигла своей кульминации в работе, которую признано считать настоящим шедевром — это Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), который нередко называют библией в камне. Прогулявшись вокруг собора, вы насладитесь видом трех потрясающих фасадов, любоваться которыми можно бесконечно.
Во время обзорной экскурсии вы увидите фасады еще двух невероятных творений Антонио Гауди – Дома Батльо и Дома Мила (Ла Педрера).
В этой экскурсии мы собрали для вас самые интересные и яркие места: Площадь Испании, Триумфальная арка, Готический квартал, Олимпийская деревня и Госпиталь Сан Пау.
Перечислять достопримечательности Барселоны можно долго, гулять по этому городу - бесконечно, а, приехав один раз, хочется возвращаться сюда снова и снова.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
- Билет в парк Гуэль
- Что не входит
- Обед (по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.