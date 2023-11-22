Барселона Гауди

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автомобильная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Барселона Гауди
Барселона Гауди
Барселона Гауди
Барселона Гауди

Что вас ожидает:

  • Площадь Испании
  • Парк Гуэль
  • Храм Святого Семейства (внешний осмотр)
  • Дом Батльо
  • Дом Мила
  • Триумфальная арка
  • Готический квартал
  • Олимпийская деревня
  • Госпиталь Сан Пау.

Описание

Барселона – жемчужина Средиземноморья, столица Каталонии, город, объединивший в своих границах памятники римской архитектуры, средневековые улочки и кварталы, великолепные здания эпохи модернизма и авангардистские сооружения последнего столетия.

«Визитные карточки» столицы Каталонии в большинстве своем связаны с именем великого Гауди, поэтому посещение этого удивительного города невозможно без знакомства с творчеством гениального мастера.

Одно из самых жизнерадостных произведений Гауди – парк Гуэль. Павильоны парка похожи на домики из детской сказки о Ханселе и Гретель. Гроты и пещеры напоминают фигуры диковинных, нестрашных монстров, а каменные пальмы поражают своей сказочностью.

Бурная творческая деятельность Гауди достигла своей кульминации в работе, которую признано считать настоящим шедевром — это Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), который нередко называют библией в камне. Прогулявшись вокруг собора, вы насладитесь видом трех потрясающих фасадов, любоваться которыми можно бесконечно.

Во время обзорной экскурсии вы увидите фасады еще двух невероятных творений Антонио Гауди – Дома Батльо и Дома Мила (Ла Педрера).

В этой экскурсии мы собрали для вас самые интересные и яркие места: Площадь Испании, Триумфальная арка, Готический квартал, Олимпийская деревня и Госпиталь Сан Пау.

Перечислять достопримечательности Барселоны можно долго, гулять по этому городу - бесконечно, а, приехав один раз, хочется возвращаться сюда снова и снова.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида
  • Билет в парк Гуэль
Что не входит
  • Обед (по желанию)
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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