Барселона – жемчужина Средиземноморья, столица Каталонии, город, объединивший в своих границах памятники римской архитектуры, средневековые улочки и кварталы, великолепные здания эпохи модернизма и авангардистские сооружения последнего столетия.

«Визитные карточки» столицы Каталонии в большинстве своем связаны с именем великого Гауди, поэтому посещение этого удивительного города невозможно без знакомства с творчеством гениального мастера.

Одно из самых жизнерадостных произведений Гауди – парк Гуэль. Павильоны парка похожи на домики из детской сказки о Ханселе и Гретель. Гроты и пещеры напоминают фигуры диковинных, нестрашных монстров, а каменные пальмы поражают своей сказочностью.

Бурная творческая деятельность Гауди достигла своей кульминации в работе, которую признано считать настоящим шедевром — это Храм Святого Семейства (Саграда Фамилия), который нередко называют библией в камне. Прогулявшись вокруг собора, вы насладитесь видом трех потрясающих фасадов, любоваться которыми можно бесконечно.

Во время обзорной экскурсии вы увидите фасады еще двух невероятных творений Антонио Гауди – Дома Батльо и Дома Мила (Ла Педрера).

В этой экскурсии мы собрали для вас самые интересные и яркие места: Площадь Испании, Триумфальная арка, Готический квартал, Олимпийская деревня и Госпиталь Сан Пау.

Перечислять достопримечательности Барселоны можно долго, гулять по этому городу - бесконечно, а, приехав один раз, хочется возвращаться сюда снова и снова.