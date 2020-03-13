21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. Барселона³: история, вкусы и искусство города

Услышать, как возникла столица, восхититься любимыми местами богемы и узнать об испанской кухне всё

Яна
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Яна – ваш гид
Эта встреча, как кубик Рубика, сложит для вас разные стороны жизни Барселоны в одну гармоничную и стройную картину! Я проведу вас по легендарным районам, увлеку рассказами о дворцах, колониальных сокровищах, дружбе монашек и проституток, кровожадной таверне — и о многом другом, что имело место на улицах города.

А также познакомлю с творческой стороной моей яркой столицы.
20 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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У этой экскурсии21 отзыв
4.67
Барселона³: история, вкусы и искусство города
Барселона³: история, вкусы и искусство города

Что вас ожидает

От Барсино к Барселоне
За время экскурсии вы узнаете из-за чего появился на свет Барсино — маленький городок, и как этот хрупкий малыш рос и развивался в течение последних 2000 лет: как он защищал свою честь и достоинство, учился говорить на разных языках, когда у него появился порт, какие события сделали его империей, объединяющей Неаполь, Сицилию, Сардинию и Балеарские острова, и какая причина сделала его частью большой Испании! Мы прогуляемся по трем древним районам, где я проведу вас по любимым улицам со своими тайнами.

Немного об искусстве
Я покажу места, которые любили известные деятели искусства. Вы побываете в уютных переулках, ставших площадками для известных кинофильмов, увидите картины, для которых позировал сам Гауди, и пройдетесь мимо здания борделя, из-за которого спорят искусствоведы Испании и Франции! Кое-что из нашей программы я оставлю в секрете, чтобы на встрече осталось место интриге.

Гастрономическое приключение
Мы обязательно зайдем на главный рынок города — Бокерия: я дам подробную инструкцию по его использованию, чтобы вы ориентировались в пространстве как местный! Расскажу об эволюции этого места, истории его продавцов, о самоубийстве и розах. Вы узнаете о продуктах, без которых не обходится ни одна испанская трапеза, а также почему именно Каталония — главный центр мировой высокой кухни. Кроме того, вы научитесь разбираться в хамоне и местных винах — и поймёте, что такое настоящая паэлья.

Организационные детали

После нашей экскурсии, по вашему желанию, я покажу мои любимые места, где можно попробовать лучшие авторские блюда разных регионов Испании.

Барселона³: история, вкусы и искусство города
Барселона³: история, вкусы и искусство города
Барселона³: история, вкусы и искусство города
Барселона³: история, вкусы и искусство города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Яна
Яна
Привет! Меня зовут Яна. Я провожу экскурсии больше 5 лет, из которых около 3-х живу в Барселоне. Моя профессия — моя страсть, мне нравится создавать и проводить интересные путешествия, создавать впечатления, делиться своим видением любимого города Барселоны и всей Каталонии.
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

13 марта 2020
Интересная экскурсия в приятной компании, размеренная, без спешки. Яна хороший разказчик
7 марта 2020
Так уж получилось, что экскурсия проходила на день позже запланированной даты. Но это ничего не омрачило. Группа 7 человек, все позитивные, остроумные, веселые, заинтересованы получить информацию. Гид Яна -красавица,очень интересно и полно рассказала об истории Барселоны, событиях и судьбах людей. Я в Барселоне в первый раз, но начинаю любить этот город, надеюсь еще вернуться. Была бы рада встрече с Яной, буду рекомендовать друзьям.
28 февраля 2020
Отличное сочетание цены и качества.Экскурсия интересная и познавательная,для тех,кто первый раз в Барселоне. Советуем
24 февраля 2020
Яна ярко и увлеченно рассказывает про историю Барселоны..Узнали много интересных фактов из истории,посетили необычные места.Экскурссия длилась больше 3 часов,которые пролетели очень быстро.Рекомендуем 👍
17 февраля 2020
Спасибо Яне за интересную экскурсию, практически всё было новым для меня, и даже центральные улочки, хоть я и в Барселоне уже в третий раз.
Однозначно рекомендую!
15 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия и гид Яна! 3 часа пролетели незаметно! Всем советую!
14 февраля 2020
Спасибо Яне за экскурсию, было содержательно и интересно.
Были получены ответы на все вопросы.
Очень приятный и открытый гид.
Ещё раз обязательно обратимся.
29 января 2020
Понравилось, то что надо для того, чтоб кратко узнать историю города, освоиться в центре. Лучше всего идти в начале путешествия, а после рассматривать каждую улочку и каждый дом неспеша.
16 января 2020
С огромным опозданием, но всё же хочу написать отзыв об экскурсии. Народу на экскурсии было мало, так что она получилась, как индивидуальная. Хорошо прогулялись по знаковым районам Барселоны.
Яна рассказала историю мест, которые мы посещали, а также ответила на вопросы о жизни в Барселоне, о том, где лучше поесть, куда можно ещё сходить и так далее!
Хорошая подача материала и, в целом, - приятная девушка. Были на экскурсии с женой, нам понравилось!
15 января 2020
Яна постаралась вместить максимум информации в тои часа экскурсии
Бываю в Барселоне ежегодно по несколько раз в году, но этих мест не видела. Спасибо!
Ещё 11 отзывов

Яна проводит ещё 2 экскурсии

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