21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

От Барсино к Барселоне

За время экскурсии вы узнаете из-за чего появился на свет Барсино — маленький городок, и как этот хрупкий малыш рос и развивался в течение последних 2000 лет: как он защищал свою честь и достоинство, учился говорить на разных языках, когда у него появился порт, какие события сделали его империей, объединяющей Неаполь, Сицилию, Сардинию и Балеарские острова, и какая причина сделала его частью большой Испании! Мы прогуляемся по трем древним районам, где я проведу вас по любимым улицам со своими тайнами.

Немного об искусстве

Я покажу места, которые любили известные деятели искусства. Вы побываете в уютных переулках, ставших площадками для известных кинофильмов, увидите картины, для которых позировал сам Гауди, и пройдетесь мимо здания борделя, из-за которого спорят искусствоведы Испании и Франции! Кое-что из нашей программы я оставлю в секрете, чтобы на встрече осталось место интриге.

Гастрономическое приключение

Мы обязательно зайдем на главный рынок города — Бокерия: я дам подробную инструкцию по его использованию, чтобы вы ориентировались в пространстве как местный! Расскажу об эволюции этого места, истории его продавцов, о самоубийстве и розах. Вы узнаете о продуктах, без которых не обходится ни одна испанская трапеза, а также почему именно Каталония — главный центр мировой высокой кухни. Кроме того, вы научитесь разбираться в хамоне и местных винах — и поймёте, что такое настоящая паэлья.