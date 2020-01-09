Что вас ожидает

Саграда Фамилия и госпиталь в стиле модерн

Вы рассмотрите «визитную карточку» Барселоны — Саграду Фамилию, или храм Святого Семейства. Я помогу прикоснуться к его истории и раскрою интересные детали его строительства, продолжающегося по сей день. Далее мы прогуляемся по тихой пешеходной улице Авингуда де Гауди, где вы увидите модернистский госпиталь Сан-Пау и узнаете, почему он является эталоном муниципальной больницы.

Квартал художников

Гуляя по узким улицам жилого квартала Грасия, вы ощутите себя в «настоящей» Барселоне, где нет толп туристов. А еще Грасия славится творческой атмосферой: мы заглянем в местные мастерские, недорогие дизайнерские лавочки, экошопы или в один из уютных баров.

Модерн и тайные дворики

Пассаж де Грасиа — одна из самых знаменитых улиц Барселоны, куда обычно приходят в поиске знаменитых брендовых магазинов. Мы же сделаем акцент на ее выдающейся архитектуре. Вы подниметесь на смотровую площадку дома Фустера и насладитесь видом на гору Тибидабо и всю центральную Барселону. А еще посетите секретные дворики некоторых магазинов и увидите обратную сторону известных домов Каса Мила и Каса Батльо.