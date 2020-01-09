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Знаковые места и тайные уголки колоритной каталонской столицы на дружеской экскурсии

Yuri
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Yuri – ваш гид
Вы раскроете Барселону во всем ее многообразии: рассмотрите модернистские шедевры Гауди и других знаменитых архитекторов, погуляете по творческому району Грасия, заглянете в тайные дворики и узнаете, чем живет город.

Я буду вашим дружелюбным проводником, который поможет расшифровать увиденное и полюбить Барселону!
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Sagrada Familia
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У этой экскурсии1 отзыв
3
Барселона изнутри
Барселона изнутри

Что вас ожидает

Саграда Фамилия и госпиталь в стиле модерн
Вы рассмотрите «визитную карточку» Барселоны — Саграду Фамилию, или храм Святого Семейства. Я помогу прикоснуться к его истории и раскрою интересные детали его строительства, продолжающегося по сей день. Далее мы прогуляемся по тихой пешеходной улице Авингуда де Гауди, где вы увидите модернистский госпиталь Сан-Пау и узнаете, почему он является эталоном муниципальной больницы.

Квартал художников
Гуляя по узким улицам жилого квартала Грасия, вы ощутите себя в «настоящей» Барселоне, где нет толп туристов. А еще Грасия славится творческой атмосферой: мы заглянем в местные мастерские, недорогие дизайнерские лавочки, экошопы или в один из уютных баров.

Модерн и тайные дворики
Пассаж де Грасиа — одна из самых знаменитых улиц Барселоны, куда обычно приходят в поиске знаменитых брендовых магазинов. Мы же сделаем акцент на ее выдающейся архитектуре. Вы подниметесь на смотровую площадку дома Фустера и насладитесь видом на гору Тибидабо и всю центральную Барселону. А еще посетите секретные дворики некоторых магазинов и увидите обратную сторону известных домов Каса Мила и Каса Батльо.

Организационные детали

Еда и напитки оплачиваются отдельно

Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри
Барселона изнутри

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Sagrada Familia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Yuri
Yuri
Первый раз посетил Испанию в 1996 году и сразу влюбился. Живу в этой стране последние 7 лет. Знаю много секретных мест и уникальных маршрутов, куда не пролегла широкая туристическая тропа. Вместе с напарником провожу насыщенные индивидуальные экскурсии и буду рад поделиться с вами накопленными знаниями о великолепной Каталонии, её людях и традициях.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 января 2020
Наша экскурсия с Юрием была отменена накануне дня проведения. Т.к. времени менять планы уже не было, мы согласились на замену гида, предложенную помощницей Юрия. В результате экскурсию нам провела очень милая и приятная девушка Яна. Т.к. это была явно не ее тематика, экскурсия была просто в форме легкой прогулки по городу, без исторических фактов, без рассказов об архитектуре, без истории строительства Саграды Фамилии. Яна провела нас по внутренним дворикам, показала некоторые достопримечательности. К ней у нас нет претензий. Но обращаться к Юрию не рекомендуем, т.к. может подвести в последний момент.

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