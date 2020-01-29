5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Квартал Эль Борн

Чтобы вы с первых минут ощутили подлинный дух Барселоны, мы неспешно прогуляемся по Эль Борну. В этом районе вы найдёте и средневековые тесные улочки, и новомодные рестораны, и исторические символы города. На площади Санта-Мария-дель-Мар вашему взору предстанет одноимённая святыня: церковь построена в лучших традициях каталонской готики. Вы рассмотрите её с выгодных ракурсов и отправитесь вглубь уютных улиц района.

Готический квартал

По кварталу мы доберёмся до средневекового Кафедрального собора, чтобы рассмотреть образец неоготики и услышать его историю. Также вы погуляете по площадям квартала, прикоснётесь к римским колоннам, возведённым сотни лет назад, и заглянете в здание архива Короны Арагона, где хранятся исторические документы. Мы отправимся в сторону Церкви Ла-Мерсе, где вы услышите легенду святых покровителей Барселоны, а затем, под плеск волн, прогуляемся вдоль широкой набережной Барселонетты. Завершим пешеходную прогулку у памятника Колумбу — монумента, заложенного там, куда вернулся мореплаватель после путешествия к берегам Америки, и дальше отправимся любоваться Барселоной с моря.

Барселона с моря

Завершающим штрихом нашей прогулки станет спокойный вояж по морю. С нашего судна откроется прекрасный вид на порт и набережную Барселонеты. Вы также увидите знаменитый отель W и башни в Олимпийском порту. Лодка имеет открытую верхнюю палубу и крытую нижнюю, поэтому времяпрепровождение на ней будет комфортным и приятным.