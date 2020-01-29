5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Погулять по атмосферным кварталам столицы, узнать историю знаковых мест и посмотреть на город с моря

Вера
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Вера – ваш гид
Знакомство, свидание или долгожданная встреча — для каждого определение прогулки по Барселоне своё.

Я дополню ваши ожидания насыщенной историей ключевых мест и проведу по легендарным точкам, которые вы точно видели на картинках.

Приготовьтесь погрузиться в бурлящую атмосферу столицы Каталонии.
€54
49 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 9 человек
Можно с детьми
Встреча площадь Pla de Palau
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка

Что вас ожидает

Квартал Эль Борн
Чтобы вы с первых минут ощутили подлинный дух Барселоны, мы неспешно прогуляемся по Эль Борну. В этом районе вы найдёте и средневековые тесные улочки, и новомодные рестораны, и исторические символы города. На площади Санта-Мария-дель-Мар вашему взору предстанет одноимённая святыня: церковь построена в лучших традициях каталонской готики. Вы рассмотрите её с выгодных ракурсов и отправитесь вглубь уютных улиц района.

Готический квартал
По кварталу мы доберёмся до средневекового Кафедрального собора, чтобы рассмотреть образец неоготики и услышать его историю. Также вы погуляете по площадям квартала, прикоснётесь к римским колоннам, возведённым сотни лет назад, и заглянете в здание архива Короны Арагона, где хранятся исторические документы. Мы отправимся в сторону Церкви Ла-Мерсе, где вы услышите легенду святых покровителей Барселоны, а затем, под плеск волн, прогуляемся вдоль широкой набережной Барселонетты. Завершим пешеходную прогулку у памятника Колумбу — монумента, заложенного там, куда вернулся мореплаватель после путешествия к берегам Америки, и дальше отправимся любоваться Барселоной с моря.

Барселона с моря
Завершающим штрихом нашей прогулки станет спокойный вояж по морю. С нашего судна откроется прекрасный вид на порт и набережную Барселонеты. Вы также увидите знаменитый отель W и башни в Олимпийском порту. Лодка имеет открытую верхнюю палубу и крытую нижнюю, поэтому времяпрепровождение на ней будет комфортным и приятным.

Организационные детали

  • Прогулка проводится без наушников
  • Морская прогулка включена в стоимость
  • Дети до 6 лет участвуют в экскурсии бесплатно
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка
Барселона: Старый город + морская прогулка

Экскурсия проводится в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 9 человек.
  • Местов встречи для начала тура площадь Pla de Palau.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вера
Вера
Привет, друзья! Меня зовут Вера и я свой человек в Барселоне, который покажет вам город глазами его жителя. Любовь к этому городу солнца у меня стабильна и крепка много лет, поэтому о Барселоне я рассказываю с упоением и много: о его улочках, кафешках, местных рынках со свежайшими продуктами, бесконечных фиестах и сиестах. Для вас я и моя команда сможем организовать не только экскурсию, но и мастер-класс по приготовлению блюд испанской кухни. Вы также сможете отправиться на дегустацию кавы и многое другое. Просто расскажите, как вы хотите провести свой отпуск в Барселоне, и мы поможем вам сделать его незабываемым.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

29 января 2020
Очень интересно и познавательно, а в конце морская прогулка просто великолепная. Чувствуется хорошие знания экскурсовода, отвечает на все вопросы четко и понятно. Экскурсию ведет как по маслу. Мне очень понравилось. Рекомендую данного экскурсовода и экскурсию.
17 января 2020
Экскурсия прошла очень увлекательно!!! Вера отличный гид, было приятно познакомиться😊
29 октября 2019
Сегодня были на этой экскурсии, и честно говоря остались очень довольны! нам рассказали про всё,что указанно в программе и старались ответить на все наши вопросы) Так как это наше первое посещение барселоны было интересно всё)) знакомство с городом и первые впечатления ,очень зависят от гида...И тут нам очень повезло! ) прогулка с Романом прошла в очень комфортной атмосфере( это большой +), ! Новых впечатлений масса ,фотографий тоже, мама в восторге (а это главное ))) смело могу рекомендовать к посещению!
18 октября 2019
Вера- наш путеводитель по Барселоне, наш гид, рассказала про старый город и показала внутри все площади и католические соборы , от , где снимался фильм Парфюмер и до улице Борна где собираются каталонцы и за семейным обедом во всю улицу едят огромную паэлью, показала знаменитый балкончик соединяющий два здания . Побывали в парке Цитадель и увидели знаменитый фонтан и его фонтан. Барселона осталась в моем сердце. Еще хочу. Спасибо
15 октября 2019
Супер-начитанный, интересный и внимательный гид. Вера-спасибо! Сразу видно, насколько она чувствует и любит город. Все нюансы, где-куда-в какое время (а здесь это немаловажно) нужно прийти, чтобы не столкнуться с толпой туристов, например ;) Как везде успеть, и получить максимум удовольствия от города и его атмосферы. Рекомендую дальше :)

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