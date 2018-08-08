Наслаждайтесь прогулкой на лодке, которая дает вам возможность посетить порт, побережье и пляжи Барселоны. Этот опыт - идеальное занятие для детей, поскольку это уникальная возможность насладиться природой и различными видами города, позволяя вам открыть для себя все его знаковые памятники, символы культуры Барселоны.

В рамках 60-минутного тура - Skyline and Beaches Ride - корабль отплывет от Portal de la Pau (рядом с DrassanesOpier, под памятником Колону) и проедет 9 миль. Проплывите вдоль побережья Барселоны и ознакомьтесь с главными зданиями, составляющими городской пейзаж.

Или же выберите 40-минутный круиз на классической деревянной лодке вокруг порта Барселоны и осмотрите знаковые памятники и достопримечательности Барселоны с другой точки зрения. Некоторые из основных моментов тура включают торговый центр Maremagnum, Часовую башню и Сидероплоид - абстрактную скульптуру, сделанную из железа, добытого в море. Наслаждайтесь прекрасным видом на замок и гору Монжуик, маяк 1906 года постройки (который используется до сих пор) и отель W.