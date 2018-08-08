Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь видом на Барселону с моря
Насладитесь морским бризом и солнцем, отдыхая на открытой палубе
Посмотрите на интересные памятники с необычного ракурса
Откройте для себя тайные уголки порта Барселоны
Наслаждайтесь прогулкой на лодке, которая дает вам возможность посетить порт, побережье и пляжи Барселоны. Этот опыт - идеальное занятие для детей, поскольку это уникальная возможность насладиться природой и различными видами города, позволяя вам открыть для себя все его знаковые памятники, символы культуры Барселоны.
В рамках 60-минутного тура - Skyline and Beaches Ride - корабль отплывет от Portal de la Pau (рядом с DrassanesOpier, под памятником Колону) и проедет 9 миль. Проплывите вдоль побережья Барселоны и ознакомьтесь с главными зданиями, составляющими городской пейзаж.
Или же выберите 40-минутный круиз на классической деревянной лодке вокруг порта Барселоны и осмотрите знаковые памятники и достопримечательности Барселоны с другой точки зрения. Некоторые из основных моментов тура включают торговый центр Maremagnum, Часовую башню и Сидероплоид - абстрактную скульптуру, сделанную из железа, добытого в море. Наслаждайтесь прекрасным видом на замок и гору Монжуик, маяк 1906 года постройки (который используется до сих пор) и отель W.
Ответы на вопросы
Что входит
Круиз вдоль берега Барселоны
Бесплатный мобильный путеводитель на 7 языках
Что не входит
Еда и напитки
Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Не допускаются
Домашние животные
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Все суда приспособлены для людей с ограниченными возможностями и оборудованы барами
Услуги могут меняться в зависимости от погодных условий
Тур не проводится 1 и 6 января, а также 25 и 26 декабря
Вне зависимости от времени бронирования, вы можете использовать билет в любое время, когда пожелаете, в течение того же дня
Не подходит для следующих категорий людей
Люди, склонные к морской болезни
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 118 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
R
Rafael
8 авг 2018
(Нидерланды)
Тур на лодке прошел, как и ожидалось. Тихо и спокойно. Мы смогли сесть в кресло-коляску, и моя мама могла ходить по лестнице, чтобы сидеть на верхней палубе, что было хорошо. Для людей с ограниченными возможностями вы можете пойти, но вы не сможете сидеть на верхней палубе. Тур был расслабленным, но, к сожалению, они не комментируют во время прогулки на лодке, вам просто нужно посмотреть и убедиться в этом самим.
D
Daumas
4 янв 2020
(Франция)
Здравствуйте, я совсем не доволен этим партнером и этой деятельностью. Обидно! Обман! 1) Я забронировал номер 1 января 2020 года, и компания закрылась. Я ждал с женой и двумя детьми в течение 1 часа перед офисом компании, который был закрыт. Были и другие разочарованные люди вроде нас. Мне пришлось связаться с «получите своего гида» по телефону, чтобы перенести мое бронирование на 2 января 2020 года. Спасибо, Лилиана, за «получите своего гида» за ее хорошую работу. До нее у меня было еще 3 человека из "Get your guide", которые ничего не понимали! 02) 2 января я выполнил задание, но оно не соответствовало описанию. Это было слишком коротко. Мероприятие началось поздно и закончилось рано … 1ч04 навигации на лодке, когда мы купили 1ч30! Это воровство. - наконец, когда я объяснил компании, что накануне я ждал, менеджер посмеялся надо мной, обвинив ПОЛУЧИТЕ ГИД! стресс и разочарование!
А
Аноним
17 авг 2019
(Израиль)
Настроение быдо испорчено. Вначале думали что втакую жару и влажность поможет морской ветерок! Ведь включать кондиционер никто не собирался! А когда заказали мороженное в надежде охладиться то получили хамское обслуживание в замен! Короче хорошо что был заход в Port Forum там наполовине пути мы и сошли чтобы не умереть лт скуки и жары! А жаль все могло бы быть иначе не будь тауими супер экономными владельцы параходика! Не советуем!
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