Окунитесь в мир «Casa Batlló 10D Experience», который сочетает в себе искусственный интеллект, дополненную реальность и машинное обучение. Насладитесь уникальными впечатлениями от одного из шедевров Антонио Гауди, легенды архитектуры и дизайна.

Путешествие во вселенную Гаудина, наполненную, казалось бы, невозможными объемными проекциями, бинауральным звуком, датчиками движения, иммерсивными пространствами, вкусами и запахами. Зайдите в спальню лорда Бальо и возьмите домой фотографию в качестве сувенира (если выбран золотой вариант).

Наслаждайтесь двумя новыми иммерсивными комнатами: куполом Гауди (первая комната с куполом с более чем тысячей экранов) и кубом Гауди (уникальный в мире шестигранный светодиодный куб). Слушайте сценарий, доступный на 15 языках, а также саундтрек, созданный исключительно композитором Дэни Ховардом и исполненный Берлинским симфоническим оркестром.

Среди предлагаемых новинок - новое ядро вертикальной коммуникации, спроектированное японским архитектором Кенго Кума, парящая лестница из 13 тонн полированного мрамора, подвешенная в воздухе, первое 6-стороннее внутреннее картографирование внутреннего дворика с огнями Гауди и новый магазин Simbolic.