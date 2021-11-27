Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом

Откройте для себя Каса-Батльо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценив аттракцион 10D

4.7
1453 отзыва
Входной билет
Откройте для себя Каса-Батльо, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, оценив аттракцион 10D.

Вас ждет знакомство с одним из шедевров Гауди.
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом
Барселона: вход в дом Бальо с самостоятельной аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • Район Эшампле
  • Пассаж-де-Грасиа
  • Дом Бальо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Откройте для себя Каса-Батльо уникальным интерактивным способом
  2. Получите доступ к двум новым иммерсивным залам: куполу Гауди и кубу Гауди
  3. Узнайте об одной из жемчужин художественного движения модернизма
  4. Прослушайте сценарий, доступный на 15 языках
  5. Почувствуйте, как волшебные картины оживают по мере вашего приближения
Окунитесь в мир «Casa Batlló 10D Experience», который сочетает в себе искусственный интеллект, дополненную реальность и машинное обучение. Насладитесь уникальными впечатлениями от одного из шедевров Антонио Гауди, легенды архитектуры и дизайна.
Путешествие во вселенную Гаудина, наполненную, казалось бы, невозможными объемными проекциями, бинауральным звуком, датчиками движения, иммерсивными пространствами, вкусами и запахами. Зайдите в спальню лорда Бальо и возьмите домой фотографию в качестве сувенира (если выбран золотой вариант).
Наслаждайтесь двумя новыми иммерсивными комнатами: куполом Гауди (первая комната с куполом с более чем тысячей экранов) и кубом Гауди (уникальный в мире шестигранный светодиодный куб). Слушайте сценарий, доступный на 15 языках, а также саундтрек, созданный исключительно композитором Дэни Ховардом и исполненный Берлинским симфоническим оркестром.
Среди предлагаемых новинок - новое ядро вертикальной коммуникации, спроектированное японским архитектором Кенго Кума, парящая лестница из 13 тонн полированного мрамора, подвешенная в воздухе, первое 6-стороннее внутреннее картографирование внутреннего дворика с огнями Гауди и новый магазин Simbolic.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входной билет в Дом Бальо
  • Аудиогид доступен на 15 языках
  • Быстрый проход (если выбран вариант)
  • Доступ в спальню лорда Бальо, старинное фото (только если выбран золотой вариант)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Есть гардероб, где можно оставить багаж и коляски
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1453 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1106
4
274
3
52
2
14
1
7
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
D
27 ноя 2021
(США)
хороший
a
25 ноя 2021
(Италия)
Действительно хороший, ухоженный, фантастический аудиогид!!
Katarzyna
25 ноя 2021
(Польша)
Одно из лучших мест, которые я когда-либо видел! Очень рекомендую.
I
23 ноя 2021
(Италия)
Быстрый доступ, они снабдили нас наушниками для аудиогида, описания архитектуры и истории Гауди, с каждой деталью того, как комнаты использовались лордами Бальо. Если вы приедете в Барселону и хотите полюбоваться искусством и гением Гауди, это это визит, который нельзя пропустить!
V
23 ноя 2021
(Португалия)
Дом battló, без сомнения, исключительный, очень рекомендую!!
R
23 ноя 2021
(Мексика)
Сам дом замечательный. В отличном состоянии. Однако я нахожу звуковое объяснение немного банальным, преувеличенным и ложным.
А
23 ноя 2021
Самостоятельная аудио-экскурсия великолепна! Это позволяет вам двигаться в своем собственном темпе, но также заставит вас замедлиться, если вы двигаетесь слишком быстро (что мне понравилось). Аудиогид настолько информативен! Я довольно много узнал об Антони Гауди.
N
22 ноя 2021
(Франция)
Посещение, которое нельзя пропустить в Барселоне. Он отражает красоту и качество конструкции GAUDI. Нам понравилось.
Elisa
22 ноя 2021
(Италия)
Красивое и увлекательное занятие, супер рекомендуется!
А
22 ноя 2021
(Германия)
Информация, предоставленная аудиогидом, была очень интересной и разнообразной.
M
21 ноя 2021
(Германия)
Все прошло хорошо. Абсолютная необходимость в Барселоне
David
21 ноя 2021
(Бельгия)
Великолепно, мы открываем глаза и остаемся под впечатлением от таланта художника!
F
20 ноя 2021
(Мексика)
Аудиогид очень хорошо структурирован.
А
20 ноя 2021
(Франция)
Практичная автоматическая система аудиогида
N
19 ноя 2021
(Италия)
Замечательный опыт, все идеально и хорошо управляется. Фантастический мультимедийный гид
Ещё 1438 отзывов

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