великий день, мы были в Барселоне на 21-е и 18-е, купон на проход без очереди и сделка на питание действительно стоили того. официант (Виввиана) был очень милым, очень счастливым и веселым. Она подняла шум и рассказала обо всей музыке, и когда мы попросили конкретную песню, она пошла и попросила, чтобы ее сыграли:) один из наших участников сказал, что ему нравятся деревенские жители (в шутку), и через 10 минут YMCA пришел … много веселья для всех (и радости, когда множество людей присоединились к танцу. ) Я определенно рекомендую The Hard Rock … надеюсь вернуться снова