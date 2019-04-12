Магазин находится на основном этаже. Там вас ждут все классические, современные и благотворительные сувениры.
Главные сувениры Rock Shop – это футболки и памятные значки. Ключевые серии футболок подписаны и созданы такими звездами, как Бон Джови, U2, Брюс Спрингстин и Шакира. Эти сувениры не только изданы ограниченным тиражом, но еще и помогают благотворительным организациям. Вы также найдете большой выбор винтажных и классических футболок с логотипом.
Ответы на вопросы
Что входит
Ужин (2 или 3 блюда и безалкогольный напиток, кофе или чай)
Приоритетная посадка
Что не входит
Чаевые
Алкогольные напитки
Дополнительная еда
Покупка сувениров
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Меню может быть изменено в зависимости от наличия блюд
Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
Часы работы: понедельник – воскресенье, 11:30-02:00. Магазин открыт с 10:00
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
P
Paula
12 апр 2019
великий день, мы были в Барселоне на 21-е и 18-е, купон на проход без очереди и сделка на питание действительно стоили того. официант (Виввиана) был очень милым, очень счастливым и веселым. Она подняла шум и рассказала обо всей музыке, и когда мы попросили конкретную песню, она пошла и попросила, чтобы ее сыграли:) один из наших участников сказал, что ему нравятся деревенские жители (в шутку), и через 10 минут YMCA пришел … много веселья для всех (и радости, когда множество людей присоединились к танцу. ) Я определенно рекомендую The Hard Rock … надеюсь вернуться снова
P
Paula
5 апр 2019
обедали группой из 5 человек для моих 21 дочерей, мы были в отпуске из Великобритании. Нашим официантом была Виввиана, она была дружелюбной, веселой и очень внимательной, особых проблем не было. Мы спросили о музыке и попросили песню Боба Марли вместе с песней Джорджа Майкла, и через 10 минут они играли, и мы также получили хард-рок-вечеринку по случаю дня рождения, все поют … действительно хорошие впечатления, еда была прекрасной и вкусно, коктейли были на высоте! Однозначно веселое 21-е:) спасибо!
L
Lisa
17 янв 2019
Был немного обеспокоен, когда за 55 минут до нашего времени получил электронное письмо о том, что наше бронирование было отменено. Я пошел в Hard Rock Cafe, и мне сказали, чтобы я не волновался, и они не могли понять почему. Мы ели, и еда, и обслуживание были восхитительными. Настоятельно рекомендую эту сделку, уже второй раз пользуюсь ею.
Ещё 436 отзывов
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Барселоны