Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди

Пройдите в Hard Rock Cafe в Барселоне без очереди

4.5
439 отзывов
Входной билет
Пройдите в Hard Rock Cafe в Барселоне без очереди.

Выберите одно из 2 меню с качественными американскими блюдами и поужинайте в интерьере, посвященном музыке, с разнообразием памятных вещей из мира рок-н-ролла.

В меню включены безалкогольные напитки.
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди
Барселона: вход в Hard Rock Cafe без очереди

Что вы увидите 🤩

  • Рамбла-де-Каталунья
  • Рамбла
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Пройдите в Hard Rock Cafe в Барселоне без очереди
  2. Поужинайте отличными американскими блюдами, выбрав одно из 2 меню
  3. Посмотрите на выставленные памятные вещи, связанные с рок-н-роллом
Загляните в Hard Rock Cafe в центре Барселоны, чтобы попробовать отличную американскую еду в храме рок-н-ролла!
Устав от долгих прогулок по Рамбле, зайдите в Hard Rock Cafe, чтобы повеселиться, как рок-звезда!

Выбор из двух меню:

    Gold Menu (два блюда):

      Основное блюдо на выбор:

      • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
      • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
      • Сэндвич с курицей на гриле.
      • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
      • Салат цезарь с курицей на гриле.
      • Куриные наггетсы Tupelo.

      Десерт:

      • Брауни.

      Напиток на выбор:

      • Безалкогольный напиток, кофе или чай.
      • Бриллиантовое меню (три блюда).
      Закуска —
      • Свежий салат
      Основное блюдо на выбор:-
      • Оригинальный легендарный бургер (Black Angus стейк-бургер).
      • Бургер Moving Mountains (веганский бургер).
      • Копченое барбекю.
      • Лосось на гриле.
      • Бургер Twisted Mac, паста с сыром и курицей.
      • Салат со стейком.
      • Курица-грилль.

      Десерт:

      • Шоколадный торт.

      Один напиток на выбор:

      • Один безалкогольный напиток, кофе или чай.
      Магазин Rock Shop
      Магазин находится на основном этаже. Там вас ждут все классические, современные и благотворительные сувениры.
      Главные сувениры Rock Shop – это футболки и памятные значки. Ключевые серии футболок подписаны и созданы такими звездами, как Бон Джови, U2, Брюс Спрингстин и Шакира. Эти сувениры не только изданы ограниченным тиражом, но еще и помогают благотворительным организациям. Вы также найдете большой выбор винтажных и классических футболок с логотипом.

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Ужин (2 или 3 блюда и безалкогольный напиток, кофе или чай)
      • Приоритетная посадка
      Что не входит
      • Чаевые
      • Алкогольные напитки
      • Дополнительная еда
      • Покупка сувениров
      Когда и сколько длится
      Когда: По выбранному вами времени
      Экскурсия длится около 1 часа 15 минут
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
      Важная информация
      • Меню может быть изменено в зависимости от наличия блюд
      • Детское меню (для детей до 11 лет) можно оплатить прямо в ресторане в день посещения
      • Часы работы: понедельник – воскресенье, 11:30-02:00. Магазин открыт с 10:00
      Требования к участникам
      • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
      • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
      Нужно оплачивать всё сразу?
      В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

      Вы сами выбираете дату и время

      P
      12 апр 2019
      великий день, мы были в Барселоне на 21-е и 18-е, купон на проход без очереди и сделка на питание действительно стоили того. официант (Виввиана) был очень милым, очень счастливым и веселым. Она подняла шум и рассказала обо всей музыке, и когда мы попросили конкретную песню, она пошла и попросила, чтобы ее сыграли:) один из наших участников сказал, что ему нравятся деревенские жители (в шутку), и через 10 минут YMCA пришел … много веселья для всех (и радости, когда множество людей присоединились к танцу. ) Я определенно рекомендую The Hard Rock … надеюсь вернуться снова
      P
      5 апр 2019
      обедали группой из 5 человек для моих 21 дочерей, мы были в отпуске из Великобритании. Нашим официантом была Виввиана, она была дружелюбной, веселой и очень внимательной, особых проблем не было. Мы спросили о музыке и попросили песню Боба Марли вместе с песней Джорджа Майкла, и через 10 минут они играли, и мы также получили хард-рок-вечеринку по случаю дня рождения, все поют … действительно хорошие впечатления, еда была прекрасной и вкусно, коктейли были на высоте! Однозначно веселое 21-е:) спасибо!
      L
      17 янв 2019
      Был немного обеспокоен, когда за 55 минут до нашего времени получил электронное письмо о том, что наше бронирование было отменено. Я пошел в Hard Rock Cafe, и мне сказали, чтобы я не волновался, и они не могли понять почему. Мы ели, и еда, и обслуживание были восхитительными. Настоятельно рекомендую эту сделку, уже второй раз пользуюсь ею.
      Ещё 436 отзывов

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