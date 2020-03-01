Виталий проводит ещё 2 экскурсии

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Познакомиться с историей города и нравом каталонцев, обойти 3 квартала и попробовать местные блюда

Виталий
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Виталий – представитель гидов
За три часа вы обойдете главные районы Барселоны: Готический квартал, аутентичный Борн и колоритный Раваль.

От основания до современной жизни — вы услышите самое важное о городе, осмотрите знаковые места и памятники, узнаете о традициях Каталонии, а на местных рынках продегустируете испанские специалитеты.
20 за человека
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Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Каталонии
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Барселона: введение
Барселона: введение

Что вас ожидает

Погружение в историю
Мы поговорим о становлении города и его двухтысячелетней истории. Вы сделаете снимки готического Кафедрального Собора, побываете на Королевской площади и вернетесь к античным временам у римских стен.
На прогулке по пешеходной улице Рамбла услышите о легендарной каталонской независимости, потренируетесь отличать каталонцев от испанцев и заглянете в секретное логово национальных каталонских традиций!

Модерн по-каталонски
Поговорим и каталонском модерне, который изменил облик города, и о знаменитом архитекторе Антонио Гауди. Вы рассмотрите его почти волшебные фонари и дворец Гуэль, а еще полюбуетесь роскошным Концертным залом авторства Льюисом Доминик-и-Монтанером. Еще один яркий испанский художник — Пабло Пикассо: во время экскурсии вы увидите его музей и ресторан, где состоялась его первая выставка.

Вкусы каталонцев
Мы поделимся секретами испанской кухни: как выбрать хамон, в чем разница между тапас и пинчос, где готовят самые вкусные круассаны в городе, что попробовать на рынке Бокерия, а что — на нетуристическом Санта Катарина. Также во время экскурсии вас ждет несколько дегустаций — попробуйте Барселону на вкус!

В конце экскурсии вы получите полезную брошюру с рекомендациями и адресами магазинов, рынков, кафе, ресторанов, морожениц и других вкусных мест города, а также инструкциями, как выбрать вкусные сувениры.

Организационные детали

Экскурсия проводится с наушниками, аренда наушников входит в стоимость экскурсии.

Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение
Барселона: введение

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура на площади Каталонии.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виталий
Виталий
Всем привет! Мы Виталий и Александра, бесконечно влюбленные в Барселону, её захватывающую историю, потрясающую архитектуру, яркие национальные традиции и вкуснейшую кухню. Более двух лет мы с радостью делимся знаниями и практическими советами на наших экскурсиях.
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