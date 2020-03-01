Виталий проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Погружение в историю

Мы поговорим о становлении города и его двухтысячелетней истории. Вы сделаете снимки готического Кафедрального Собора, побываете на Королевской площади и вернетесь к античным временам у римских стен.

На прогулке по пешеходной улице Рамбла услышите о легендарной каталонской независимости, потренируетесь отличать каталонцев от испанцев и заглянете в секретное логово национальных каталонских традиций!

Модерн по-каталонски

Поговорим и каталонском модерне, который изменил облик города, и о знаменитом архитекторе Антонио Гауди. Вы рассмотрите его почти волшебные фонари и дворец Гуэль, а еще полюбуетесь роскошным Концертным залом авторства Льюисом Доминик-и-Монтанером. Еще один яркий испанский художник — Пабло Пикассо: во время экскурсии вы увидите его музей и ресторан, где состоялась его первая выставка.

Вкусы каталонцев

Мы поделимся секретами испанской кухни: как выбрать хамон, в чем разница между тапас и пинчос, где готовят самые вкусные круассаны в городе, что попробовать на рынке Бокерия, а что — на нетуристическом Санта Катарина. Также во время экскурсии вас ждет несколько дегустаций — попробуйте Барселону на вкус!

В конце экскурсии вы получите полезную брошюру с рекомендациями и адресами магазинов, рынков, кафе, ресторанов, морожениц и других вкусных мест города, а также инструкциями, как выбрать вкусные сувениры.