5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас совершить увлекательную прогулку по самым интересным террасам, где находятся одни из лучших баров и ресторанов города. Вы посмотрите на Барселону с прекрасных видовых площадок, познакомитесь со средиземноморской кухней и узнаете интересные факты о культуре Каталонии.

Что вас ожидает

5 барселонских террас

В моем «арсенале» более 20 прекрасных террас, расположенных на крышах. В зависимости от ваших пожеланий, я подберу 5 лучших вариантов. Вы посетите террасы в Готическом квартале, с которых открываются виды на порт Барселоны и сердце старого города. Принимая солнечные ванны мягкого барселонского солнца, здесь можно будет выпить кофе, любуясь на крыши домов, которым сотни лет. Превосходные коктейли для вас приготовят бармены на террасах в богемном Эшампле, где вы почувствуете шик и лоск аристократичной Барселоны, и, погрузив ноги в прохладный бассейн, сможете вести неторопливую беседу. Кроме этого, вы зайдете в несколько атмосферных баров, которые вам обязательно понравятся.

Культура и история Каталонии

Любуясь захватывающими видами на удивительно красивую Барселону, в легкой и непринужденной обстановке вы узнаете самое важное об истории города, культуре региона и особенностях характера каталонцев. Я расскажу вам, почему все магазины, бары и рестораны закрываются на сиесту каждый день. По каким причинам Каталония так стремится отделиться от Испании, в чем секрет большой продолжительности жизни в Испании, почему на флаге Каталонии 9 желто-красных полос, а на багажниках машин наклеены ослики и многое другое.

Хорошая погода, Солнце и барселонское настроение включены в нашу прогулку :-)

Кому подходит экскурсия

Для влюбленных пар и компаний друзей.