5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Захватывающие виды на город под аккомпанемент средиземноморской кухни

Владимир
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Владимир – ваш гид
Приглашаю вас совершить увлекательную прогулку по самым интересным террасам, где находятся одни из лучших баров и ресторанов города.

Вы посмотрите на Барселону с прекрасных видовых площадок, познакомитесь со средиземноморской кухней и узнаете интересные факты о культуре Каталонии.
От 160 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча в Готическом квартале
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У этой экскурсии5 отзывов
4.2
Барселонские террасы
Барселонские террасы

Что вас ожидает

5 барселонских террас
В моем «арсенале» более 20 прекрасных террас, расположенных на крышах. В зависимости от ваших пожеланий, я подберу 5 лучших вариантов. Вы посетите террасы в Готическом квартале, с которых открываются виды на порт Барселоны и сердце старого города. Принимая солнечные ванны мягкого барселонского солнца, здесь можно будет выпить кофе, любуясь на крыши домов, которым сотни лет. Превосходные коктейли для вас приготовят бармены на террасах в богемном Эшампле, где вы почувствуете шик и лоск аристократичной Барселоны, и, погрузив ноги в прохладный бассейн, сможете вести неторопливую беседу. Кроме этого, вы зайдете в несколько атмосферных баров, которые вам обязательно понравятся.

Культура и история Каталонии
Любуясь захватывающими видами на удивительно красивую Барселону, в легкой и непринужденной обстановке вы узнаете самое важное об истории города, культуре региона и особенностях характера каталонцев. Я расскажу вам, почему все магазины, бары и рестораны закрываются на сиесту каждый день. По каким причинам Каталония так стремится отделиться от Испании, в чем секрет большой продолжительности жизни в Испании, почему на флаге Каталонии 9 желто-красных полос, а на багажниках машин наклеены ослики и многое другое.

Хорошая погода, Солнце и барселонское настроение включены в нашу прогулку :-)

Кому подходит экскурсия

Для влюбленных пар и компаний друзей.

Барселонские террасы
Барселонские террасы
Барселонские террасы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в Готическом квартале.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Владимир
Владимир
Никаких скучных маршрутов! Предлагаю Вам узнать Барселону, Каталонию и Андорру глазами местных жителей, показать самые потаенные места скрытые от туристов, аутентичные рестораны с великолепной кухней, маршруты недоступные туристическим группам. Вы ощутите долгое и приятное послевкусие от прогулок и экскурсий, а сотни фотографий о Вашем прибывании в Испании будут возвращать Вас долгими зимними вечерами в нашу Любимую Барселону. Предлагаю Вам шикарные винные туры, Монтсеррат, Андорру и Дали.
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 августа 2019
Экскурсия очень понравилась. Хотим выразить благодарность нашему гиду Владимиру за ее организацию и проведение. Владимир не только профессионал своего дела, который прекрасно знает историю Барселоны и окрестностей, а также очень приятный и эрудированный человек.
25 октября 2018
Удовольствия от посещенной экскурсии не получил никто из нашей компании.
Начало было достаточно интересное - рассказы из истории города, обсуждение жизни и людей Барселоны. Жаль, что это скоро закончилось...
Возможно погода, возможно личные проблемы, но вскоре гид просто водил нас от гостиницы к гостинице (в которых были террасы), по большей части молчал и чатился в телефоне. При этом, из-за дождя, часто случалось, что терраса была закрыта и мы просто шли дальше.
Короче, впустую потраченные деньги... Совсем не рекомендую. Погуляйте с обычными экскурсиями по городу, выберите себе пару террас в интернете (в гостиницах они бесплатны) и наслаждайтесь Барселоной.
29 августа 2018
Отличные виды Барселоны с различных террас. Экскурсия в спокойном темпе. Можно задавать любые вопросы каксательно Испании.
9 июля 2018
Замечательная экскурсия! Открыли для себя совершенно другую очаровательную Баселону! Спасибо Владимиру!
27 сентября 2017
Замечательная экскурсия. Особенно подойдёт тем, кто намного знаком с Барселоной и хотел бы открыть ее для себя с новой стороны. Террасы захватывают дух, виды открываются неожиданные, не такие как с обзорных туристических площадок, Владимир рассказал много интересного про Барселону, Каталонию и каталонцев, показал интересные места (помимо террас) дал хорошие советы по выбору испанского вина, огромное ему Спасибо 😊.

Владимир проводит ещё 11 экскурсий

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