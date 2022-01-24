Барселонский зоопарк

Познакомьтесь с самыми дикими существами природы и узнайте об их заповедниках и местах обитания

4.5
712 отзывов
Входной билет
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Барселонский зоопарк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Зайдите в свой зоопарк и полюбуйтесь животными в Барселоне. Один из крупнейших в мире городских зоопарков, заполненный всеми обычными пушистыми и пернатыми подозреваемыми, так что вы можете быть уверены в захватывающем приключении в самом сердце Барселоны!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в зоопарк Барселоны
  • Зоны для пикников под открытым небом
  • Детская игровая площадка
  • Загружаемое приложение Barcelona Zoo на английском, испанском или каталонском языках с картой, справочной информацией о животных, основными моментами и играми
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