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Зайдите в свой зоопарк и полюбуйтесь животными в Барселоне. Один из крупнейших в мире городских зоопарков, заполненный всеми обычными пушистыми и пернатыми подозреваемыми, так что вы можете быть уверены в захватывающем приключении в самом сердце Барселоны!
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в зоопарк Барселоны
Зоны для пикников под открытым небом
Детская игровая площадка
Загружаемое приложение Barcelona Zoo на английском, испанском или каталонском языках с картой, справочной информацией о животных, основными моментами и играми
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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