Дарья И. проводит ещё 6 экскурсий

Судьба величайшего долгостроя Барселоны Саграда Фамилия вот уже почти сотню лет волнует умы современников.

А сам храм давно стал главным туристическим магнитом каталонской столицы ⭐️ попасть внутрь базилики путешественники бронируют билеты 🎫 за месяц. Не подозревая, что главные смыслы, заложенные в Саграда Фамилия её создателем зашифрованы на фасадах.

Не случайно стиль в котором строится храм называют «вывернутой готикой», а саму Саграду — «Евангелием в камне».

Давайте же прочитаем Священное писание на виртуальной экскурсии!

Во время прогулки вокруг базилики вы узнаете, что мешает её строительству, почему на фасадах встречаются масонские символы и какие рекорды побьёт Саграда Фамилия благодаря замыслам Антонио Гауди.

Невозможно предсказать заранее, какие эмоции вызовет у туристов вершина творчества каталонского гения: восхищение или негодование. Совершенно ясно одно: Саграда Фамилия не оставит вас равнодушными!