Дарья И. проводит ещё 6 экскурсий

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»

Дарья И.
Дарья И. – Гид из Барселоны
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
Судьба величайшего долгостроя Барселоны Саграда Фамилия вот уже почти сотню лет волнует умы современников.
А сам храм давно стал главным туристическим магнитом каталонской столицы ⭐️ попасть внутрь базилики путешественники бронируют билеты 🎫 за месяц. Не подозревая, что главные смыслы, заложенные в Саграда Фамилия её создателем зашифрованы на фасадах.
Не случайно стиль в котором строится храм называют «вывернутой готикой», а саму Саграду — «Евангелием в камне».
Давайте же прочитаем Священное писание на виртуальной экскурсии!
Во время прогулки вокруг базилики вы узнаете, что мешает её строительству, почему на фасадах встречаются масонские символы и какие рекорды побьёт Саграда Фамилия благодаря замыслам Антонио Гауди.
Невозможно предсказать заранее, какие эмоции вызовет у туристов вершина творчества каталонского гения: восхищение или негодование. Совершенно ясно одно: Саграда Фамилия не оставит вас равнодушными!
Что входит
  • Доступ к онлайн-трансляции
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия пройдет онлайн
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Саграда Фамилия — Библия в камне»

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 700 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Дарья И.
    Дарья И.
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