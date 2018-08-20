Тур проходит каждый день.

Первое отправление автобуса 9:00 - 9:30 (расписание движения автобусов размещено на остановках).

Частота: каждые 5 - 25 минут, в зависимости от времени года.

Последнее отправление автобуса: 19:00 (зимой) - 20:00 (летом) • Карта маршрута в фотографиях к экскурсии. Доступные маршруты (в стоимость включены все 3 маршрута сразу) Синяя линия - приблизительное время тура: 2 часа. Начинается с Площади Каталонии, проходит через улицу Пассео де Грасия, Саграда Фамилия, район Грасия, Парк Гуель, гора Тибидабо, район Педральбес, футбольный стадион Барселоны Камп Ноу. Красная линия - приблизительное время тура: 2 часа. Тур начинается с Площади Каталонии, к парку Сиутаделла, через Пассео де Грасия, улицу Диагональ, Центральный ж/д вокзал Сантс, Монтжуик, Старый Порт. Зеленая линия - приблизительное время тура: 40 минут. Начинается из Олимпийского порта, следует до нового района Побленоу, через Форум, вдоль пляжей Барселоны. Тур проводится с 26 марта по 3 ноября.

Самый удобный способ посмотреть все достопримечательности Барселоны! Преимущества данного тура: - Вы можете начать путешествие с любой из остановок - Вы можете совершить целый тур за раз, но если Вам захочется провести больше времени, например, у Саграда Фамилия и сделать фотографии, тогда Вы сможете продолжить тур на следующем автобусе (интервал 5-25 минут). Тем самым Вы не обязаны находиться с одной группой, и сможете проводить у каждой достопримечательности/остановки столько времени, сколько Вам потребуется. - Аудиогид на русском языке (наушники доступны прямо в автобусе) - Существует возможность приобрести тур на 2 дня Автобусный тур включает в себя комментарии аудиогида на русском языке (в автобусе Вам предоставят наушники). Организационные детали: Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты экскурсии. Двухэтажный туристический автобус с открытой крышей поможет Вам открыть для себя множество незабываемых мест, которые делают этот средиземноморский город по-настоящему особенным. От потрясающих зданий в стиле модерна и прекрасной кухни, до Олимпийского города и Средиземного моря - это всё Барселона!: