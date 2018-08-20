Вы можете увидеть все достопримечательности Барселоны за 1 или 2 дня из двухэтажного туристического автобуса.
Нет привязки к одной группе — вы можете сойти на любой остановке, чтобы осмотреться и сделать фото, а потом сесть на следующий автобус, идущий по этому же маршруту. В автобусе вам доступен аудиогид на русском языке и наушники.
Нет привязки к одной группе — вы можете сойти на любой остановке, чтобы осмотреться и сделать фото, а потом сесть на следующий автобус, идущий по этому же маршруту. В автобусе вам доступен аудиогид на русском языке и наушники.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый 1 день
|€33
|взрослый 2 дня
|€44
|дети 1 день (4-12 лет)
|€18
|дети 2 дня (4-12 лет)
|€22.50
Описание
Самый удобный способ посмотреть все достопримечательности Барселоны! Преимущества данного тура: - Вы можете начать путешествие с любой из остановок - Вы можете совершить целый тур за раз, но если Вам захочется провести больше времени, например, у Саграда Фамилия и сделать фотографии, тогда Вы сможете продолжить тур на следующем автобусе (интервал 5-25 минут). Тем самым Вы не обязаны находиться с одной группой, и сможете проводить у каждой достопримечательности/остановки столько времени, сколько Вам потребуется. - Аудиогид на русском языке (наушники доступны прямо в автобусе) - Существует возможность приобрести тур на 2 дня Автобусный тур включает в себя комментарии аудиогида на русском языке (в автобусе Вам предоставят наушники). Организационные детали: Билеты не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты. Сделать это можно по будням с 10 до 18, не позднее чем за 2 дня до желаемой даты экскурсии. Двухэтажный туристический автобус с открытой крышей поможет Вам открыть для себя множество незабываемых мест, которые делают этот средиземноморский город по-настоящему особенным. От потрясающих зданий в стиле модерна и прекрасной кухни, до Олимпийского города и Средиземного моря - это всё Барселона!:
- Тур проходит каждый день.
- Первое отправление автобуса 9:00 - 9:30 (расписание движения автобусов размещено на остановках).
- Частота: каждые 5 - 25 минут, в зависимости от времени года.
- Последнее отправление автобуса: 19:00 (зимой) - 20:00 (летом) • Карта маршрута в фотографиях к экскурсии. Доступные маршруты (в стоимость включены все 3 маршрута сразу) Синяя линия - приблизительное время тура: 2 часа. Начинается с Площади Каталонии, проходит через улицу Пассео де Грасия, Саграда Фамилия, район Грасия, Парк Гуель, гора Тибидабо, район Педральбес, футбольный стадион Барселоны Камп Ноу. Красная линия - приблизительное время тура: 2 часа. Тур начинается с Площади Каталонии, к парку Сиутаделла, через Пассео де Грасия, улицу Диагональ, Центральный ж/д вокзал Сантс, Монтжуик, Старый Порт. Зеленая линия - приблизительное время тура: 40 минут. Начинается из Олимпийского порта, следует до нового района Побленоу, через Форум, вдоль пляжей Барселоны. Тур проводится с 26 марта по 3 ноября.
Ежедневно с 09:30 до 19:00 зимой и 20:00 летом
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аудиогид
- Билет на автобус
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Остановка автобуса
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:30 до 19:00 зимой и 20:00 летомЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Билеты на автобус не отправляются в электронном виде. После оформления заказа вам необходимо посетить пункт оплаты в Барселоне и получить билеты. Сделать это можно по будням с 10 до 18
- Не позднее чем за 2 дня до желаемой даты экскурсии
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ч
Чиркова
20 авг 2018
A
ALEKSEI
28 мар 2018
L
Lemashov
27 сен 2016
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