Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

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  4. Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь

Понять художника, разобраться в сюрреализме и получить эстетическое удовольствие

Кирилл
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Кирилл – ваш гид
Гений, сумасшедший — или можно поставить знак равенства? Поехали проверим! Это путешествие «двуугольник», ведь вас ждут две из трех точек Каталонии, связанных с Дали.

В самом большом в мире музее сюрреализма вы рассмотрите причудливые инсталляции и проследите творческий путь художника.

А в средневековом замке Пуболь услышите о любви Дали и его музы Галы.
77 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча в районе метро Passeig de Gracia
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Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь

Что вас ожидает

Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва!
Главное детище художника расположено в городе Фигерас. Уже по пути туда вы погрузитесь в жизнь и неотделимое от нее творчество Дали: узнаете о сюрреализме и разберетесь в странных, порой жутких образах в работах гения. Зал за залом вы познакомитесь со всеми этапами развития художника — от первых натюрмортов до знаменитых полотен. Увидите инсталляции с эффектом оптической иллюзии и откроете интересные факты о Дали — например, кем, кроме жены Галы, он вдохновлялся.

Замок-подарок Пуболь
Это кастель 11 века, которую великий мистификатор приобрел, отремонтировал и обставил для Галы. При этом Дали бывал здесь только по письменному приглашению супруги. Уверен, вас впечатлит сказка, созданная им для своей музы! Мы поговорим об истории их любви и полюбуемся коллекцией платьев Галы, созданных выдающимися дизайнерами специально для неё.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • На комфортабельном минивэне
  • В мини группе: это позволит нам не торопиться и не тратить время на орг. моменты, а посвятить его творчеству Дали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспортные расходы включены в стоимость
  • Дополнительные расходы: вход в театр-музей — 15 евро с человека, вход в замок — 8 евро с человека

Экскурсию также можно провести в индивидуальном формате. Стоимость для 1-3 человек — 460€, для 4-8 человек — 490€.

Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь
Двуугольник Дали: театр-музей в Фигерасе и замок Пуболь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Passeig de Gracia.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Кирилл
Кирилл
Я провожу экскурсии по Барселоне и Каталунии уже 4 года, хотя стараюсь называть их не экскурсиями, а прогулками. Я не буду засыпать вас сухими фактами и датами (только по вашему желанию). Я покажу вам Барселону такой, в какую влюбился сам: древнюю и современную, тихую и шумную. Вам понравится!
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Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

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