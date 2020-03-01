Кирилл проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Театр-музей Дали: 3 этажа творческого взрыва!

Главное детище художника расположено в городе Фигерас. Уже по пути туда вы погрузитесь в жизнь и неотделимое от нее творчество Дали: узнаете о сюрреализме и разберетесь в странных, порой жутких образах в работах гения. Зал за залом вы познакомитесь со всеми этапами развития художника — от первых натюрмортов до знаменитых полотен. Увидите инсталляции с эффектом оптической иллюзии и откроете интересные факты о Дали — например, кем, кроме жены Галы, он вдохновлялся.

Замок-подарок Пуболь

Это кастель 11 века, которую великий мистификатор приобрел, отремонтировал и обставил для Галы. При этом Дали бывал здесь только по письменному приглашению супруги. Уверен, вас впечатлит сказка, созданная им для своей музы! Мы поговорим об истории их любви и полюбуемся коллекцией платьев Галы, созданных выдающимися дизайнерами специально для неё.