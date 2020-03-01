Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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Прочувствовать дух Барселоны на прогулке по району каталонского модерна

Дарья
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Дарья – ваш гид
Район Эщампле, несмотря на свою молодость, уже стал не менее знаковым символом Барселоны, чем Старый Город.

Мы прогуляемся по кварталам, где рядом уживаются творческие люди, средний класс, китайцы и любители домашних животных.

Вы прочувствуете дух и историю района, который стал архитектурным гимном Каталонии, ее традициям и странному бурлящему языку, похожему на горный ручей.
144 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра

Что вас ожидает

Эпоха каталонского Ренессанса
Наш маршрут пройдет по атмосферным улицам, где покупали дома богатые пионеры индустриализации, работал гений Антони Гауди и катался на велосипеде каталонский художник Рамон Касас. Я расскажу вам о периоде «каталонского Ренессанса», который изменил старую Барселону и во многом сформировал современный облик города. Мы поговорим об элитах и низах каталонского 19-20 веков, увидим дома работы звездных архитекторов Барселоны и попробуем шоколад, рецепты которого хранятся уже больше столетия.

Послевоенный быт Барселоны
Прогуливаясь по Эщампле, вы увидите памятники и следы гражданской войны, узнаете о борьбе каталонцев с войсками Франко, о развитии рабочего движения и социализма. Я расскажу вам, как изменился город и барселонский быт и в послевоенные годы под руководством Франко.

Современная жизнь Эщампле
Позади остались и колониальное богатство, и железная рука Мадрида. Сейчас Каталония свободна – но она хочет еще больше свободы! Вы узнаете, чем живет Эщампле сегодня: кто стоит у власти в наши дни и какие изменения вскоре вновь перевернут саму суть Барселоны. Я много писала о планах модернизации города для русских и испанских изданий, поэтому смогу раскрыть вам секрет, какой красавица Барселона станет завтра.

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на путешественников старше 10 лет, так как нам предстоит пройти пешком около 5-6 километров, и информация не адаптирована для малышей.

Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра
Эщампле: вчера, сегодня, завтра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналистка и собкор радио "Коммерсант" в Испании. Люблю Барселону всем сердцем, и ради нее затеяла весь переезд за рубеж. Больше всего меня интересует, как и почему менялась социальная реальность города, и в какую сторону Барселона развивается сейчас".
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Старый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один котСтарый город, или тысяча драконов и один кот
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Саграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифыСаграда Фамилия — символы и мифы
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