Дарья проводит ещё 2 экскурсии

Район Эщампле, несмотря на свою молодость, уже стал не менее знаковым символом Барселоны, чем Старый Город. Мы прогуляемся по кварталам, где рядом уживаются творческие люди, средний класс, китайцы и любители домашних животных. Вы прочувствуете дух и историю района, который стал архитектурным гимном Каталонии, ее традициям и странному бурлящему языку, похожему на горный ручей.

Что вас ожидает

Эпоха каталонского Ренессанса

Наш маршрут пройдет по атмосферным улицам, где покупали дома богатые пионеры индустриализации, работал гений Антони Гауди и катался на велосипеде каталонский художник Рамон Касас. Я расскажу вам о периоде «каталонского Ренессанса», который изменил старую Барселону и во многом сформировал современный облик города. Мы поговорим об элитах и низах каталонского 19-20 веков, увидим дома работы звездных архитекторов Барселоны и попробуем шоколад, рецепты которого хранятся уже больше столетия.

Послевоенный быт Барселоны

Прогуливаясь по Эщампле, вы увидите памятники и следы гражданской войны, узнаете о борьбе каталонцев с войсками Франко, о развитии рабочего движения и социализма. Я расскажу вам, как изменился город и барселонский быт и в послевоенные годы под руководством Франко.

Современная жизнь Эщампле

Позади остались и колониальное богатство, и железная рука Мадрида. Сейчас Каталония свободна – но она хочет еще больше свободы! Вы узнаете, чем живет Эщампле сегодня: кто стоит у власти в наши дни и какие изменения вскоре вновь перевернут саму суть Барселоны. Я много писала о планах модернизации города для русских и испанских изданий, поэтому смогу раскрыть вам секрет, какой красавица Барселона станет завтра.

Кому подойдет эта экскурсия

Прогулка рассчитана на путешественников старше 10 лет, так как нам предстоит пройти пешком около 5-6 километров, и информация не адаптирована для малышей.