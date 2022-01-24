Фонд Жоана Миро: проход без очереди

Погрузитесь в мир Жоана Миро

4.8
509 отзывов
Входной билет
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Фонд Жоана Миро: проход без очереди
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Погрузитесь в мир знаменитого каталонского художника Жоана Миро в фонде Жоана Миро в Барселоне.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Беспрепятственный проход в зал
  • Доступ к временным выставкам (если выбран)
  • Бесплатный мультимедийный путеводитель, доступный для скачивания на английском, каталонском и испанском языках
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
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