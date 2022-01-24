Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид

Посетите удивительный Дом Мила работы Гауди и насладитесь потрясающими видами Барселоны

4.8
3380 отзывов
Входной билет
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
Главное в Каса-Мила: проход без очереди + aудиогид
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Особняк Каса-Мила, известный также как «Педрера», с его плавными формами и причудливыми дымоходами на крыше, представляет собой вершину творчества Гауди. Богатый декор интерьера — также дело рук великого каталонского архитектора. Минуйте очереди и посетите этот шедевр модернизма.

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  • Пропускные билеты в Каса Мила, доступ в Ла Педрера Гауди
  • аудиогид
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