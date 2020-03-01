Victoria проводит ещё 3 экскурсии

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  4. Готический квартал: история и секреты

Разобрать антикварный район на достопримечательности и погрузиться в дух средневековой Испании

Victoria
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Victoria – ваш гид
Самая старая часть Барселоны хранит свои тайны и нерассказанные истории за каждым углом и монументальным фасадом.

Я покажу вам площади, королевские дворцы и лучшие ракурсы квартала, а также поделюсь увлекательными фактами о сердце Барселоны.
85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты

Что вас ожидает

Объёмно о Barri Gotico
За века жизни Готического квартала здесь произошло множество событий, которые повлияли на его облик. Поэтому вы будете не только вдохновляться его величественной архитектурой, но и услышите о прошлом района, переломных событиях и значимых людях. Во время прогулки вас ждёт следующий план:

  • полюбоваться Кафедральным собором снаружи и изнутри;
  • посетить площадь Короля и рассмотреть два фонаря Антонио Гауди;
  • побродить по еврейскому кварталу Каль, улочки которого в 11-14 веках были одним из центров культуры на каталонских землях;
  • побывать на главной политической площади Сант Жауме, в центре древней Барселоны и узнать, что растет во дворе дворца Женералитета и что такое «Зал Ста»;
  • вдохновиться видом на десятки белоснежных яхт в порту Барселоны;
  • подобраться ко Дворцу Гуэля и раскрыть, почему Эусеби Гуэль выбрал именно Готический квартал для строительства своей резиденции;
  • конечно же, вдоль и поперёк обойти знаменитую Рамблу, где не стихает колоритная жизнь!

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна как впервые приехавшим город, так и тем, кто уже был здесь не раз и хочет узнать недоступные глазу тайны архитектуры и истории Барселоны.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Рассказ гида включён в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: входной билет в Кафедральный собор — 7 евро (по желанию), корм для лебедей
Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты
Готический квартал: история и секреты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Впервые я побывала в Испании в 1995 году. С тех пор каждое лето, как магнитом, меня тянуло в эту замечательную страну. В 2001 году с дипломом переводчика английского языка навсегда переехала из Минска в Каталонию, где окончила школу по туризму и работала в этой сфере. Кроме полученного образования моим главным «наставником» была и есть моя мама Галина, которая уже 20 лет работает в туризмe. Сегодня развиваем наш семейный бизнес. С радостью открою вам Барселону — загадочную, но в то же время предсказуемую, всегда манящую и никому до конца неизвестную. Помимо трансфера, экскурсий и поиска отелей помогу с покупкой билетов на футбол и в Барселоне, и в Мадриде. Влюбленная в Барселону каждой клеточкой и с каждым днем всё больше, я обещаю поделиться своей любовью и с вами!
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