Victoria проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Объёмно о Barri Gotico

За века жизни Готического квартала здесь произошло множество событий, которые повлияли на его облик. Поэтому вы будете не только вдохновляться его величественной архитектурой, но и услышите о прошлом района, переломных событиях и значимых людях. Во время прогулки вас ждёт следующий план:

полюбоваться Кафедральным собором снаружи и изнутри;

снаружи и изнутри; посетить площадь Короля и рассмотреть два фонаря Антонио Гауди;

и рассмотреть два фонаря Антонио Гауди; побродить по еврейскому кварталу Каль , улочки которого в 11-14 веках были одним из центров культуры на каталонских землях;

, улочки которого в 11-14 веках были одним из центров культуры на каталонских землях; побывать на главной политической площади Сант Жауме , в центре древней Барселоны и узнать, что растет во дворе дворца Женералитета и что такое «Зал Ста»;

, в центре древней Барселоны и узнать, что растет во дворе дворца Женералитета и что такое «Зал Ста»; вдохновиться видом на десятки белоснежных яхт в порту Барселоны ;

; подобраться ко Дворцу Гуэля и раскрыть, почему Эусеби Гуэль выбрал именно Готический квартал для строительства своей резиденции;

и раскрыть, почему Эусеби Гуэль выбрал именно Готический квартал для строительства своей резиденции; конечно же, вдоль и поперёк обойти знаменитую Рамблу, где не стихает колоритная жизнь!

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка будет интересна как впервые приехавшим город, так и тем, кто уже был здесь не раз и хочет узнать недоступные глазу тайны архитектуры и истории Барселоны.