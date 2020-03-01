Victoria проводит ещё 3 экскурсии

Объёмно о Barri Gotico
За века жизни Готического квартала здесь произошло множество событий, которые повлияли на его облик. Поэтому вы будете не только вдохновляться его величественной архитектурой, но и услышите о прошлом района, переломных событиях и значимых людях. Во время прогулки вас ждёт следующий план:
Прогулка будет интересна как впервые приехавшим город, так и тем, кто уже был здесь не раз и хочет узнать недоступные глазу тайны архитектуры и истории Барселоны.
Что входит в стоимость, а что — нет