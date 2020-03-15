32 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Черная Мадонна и летопись монастыря

Дева Монтсерратская, или, как любовно называют ее каталонцы, Смугляночка — реликвия, которую жаждут увидеть тысячи паломников со всего света. Я расскажу, как, согласно легенде, местные обнаружили фигурку Черной Мадонны и после решили построить здесь религиозное сооружение. Вы услышите, как поет хор мальчиков, учащихся в школе при монастыре. Обязательно загадаете желание, ведь Дева Монтсерратская исполняет сокровенные мечты. Тысячелетняя история обители, тайна человека по имени Жоан Гаро и связь монастыря с одним из первых правителей Барселоны — вы узнаете увлекательнейшие детали о судьбе сооружения.

Гора Монтсеррат и захватывающие каталонские виды

По священной тропе мы поднимемся к кресту Святого Михаила. Вас поразит необычный рельеф горы, а я расскажу, какие причудливые названия для её скал придумали каталонцы. Объясню, как переводится с местного Монтсеррат, и мы обсудим, кого, кроме Антонио Гауди, вдохновляла на творчество знаменитая гора. А под занавес прогулки на вершине сказочной горы вы полюбуетесь видом на прекрасную Каталонию.