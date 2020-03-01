Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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  4. Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!

3, 5 часа удовольствия от лёгкой прогулки, аперитива на террасе и встречи с творением Гауди

Ольга
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Ольга – ваш гид
Вы когда-нибудь ели хамон на крыше, наслаждаясь картиной города как на ладони? Чтобы не толкаться на узких улицах Готического квартала, я приглашаю вас на уютную террасу.

Под бутылочку прохладной кавы мы познаем секрет испанского счастья и вдохновимся панорамой Барселоны.

А ещё я проведу вас по самой красивой столичной улице и возле Саграды Фамилии раскрою символику шедевра.
60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у дома Бальо, Пасео-де-Грасия, 43
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Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!

Что вас ожидает

Прогулка по фешенебельной Пасео-де-Грасия
Мы встретимся у самого красивого дома casa Batllo на улице paseo de Gracia и проведём здесь, весьма увлекательно, около получаса. Я поделюсь историей этой буржуазной улицы, не утратившей свой шик до сих пор. А вы рассмотрите богатые дома в квартале Раздора, узнаете, сколько денег было в Барселоне в конце XlX века, и поймёте, как каталонская столица превратилась в шахматную доску — вы же знаете, что с высоты птичьего полёта все кварталы собираются в картину из идеальных квадратов.

Дольче вита по-испански
А потом поднимемся на террасу, прихватив с собой вяленый свиной окорок на подставке и бутылочку холодной кавы. Вы когда-нибудь сами резали хамон и пробовали его прямо с ноги? А с правильным томатным хлебом и оливковым маслом? Я научу вас смаковать деликатес, как это делают местные, и поделюсь секретом испанского счастья. Наш пикник продлится около 2 прекрасных часов. А дальше я отведу вас к Саграда Фамилии, увлеку рассказом о замысле культового храма и оставлю здесь — разбирать его глазами на детали и наслаждаться гениальным творением.

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии, а что — нет

  • Хамон, хлеб, томаты для натирания хлеба, оливковое масло, бутылочка кавы входят в стоимость экскурсии
  • Поскольку предпочтения в напитках у всех разные, гостям предлагается взять на пикник то, что им нравится больше: пиво, вино, минеральную воду, кока-колу
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!
Хамон на Крыше и Саграда Фамилия на десерт!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Местов встречи для начала тура у дома Бальо, Пасео-де-Грасия, 43.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ольга
Ольга
Я живу в каталанском городе Жирона уже несколько лет. А перед тем, как поменять все в своей жизни, я работала журналистом. Последние 16 лет в «Комсомолке» в Москве и в Минске. Эмпирическим путем я выяснила, что работа гида очень близка работе журналиста. Только журналист работает на большую аудиторию, а гид на маленькую группу, зато абсолютно реальных людей. И сегодня я помогаю своим старым и новым знакомым и друзьям увидеть самое интересное и попробовать самое вкусное в Каталонии и в соседней Франции. А параллельно веду кулинарную рубрику в глянцевом журнале icon. Опять-таки о самом вкусном...!
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