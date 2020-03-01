Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Прогулка по фешенебельной Пасео-де-Грасия

Мы встретимся у самого красивого дома casa Batllo на улице paseo de Gracia и проведём здесь, весьма увлекательно, около получаса. Я поделюсь историей этой буржуазной улицы, не утратившей свой шик до сих пор. А вы рассмотрите богатые дома в квартале Раздора, узнаете, сколько денег было в Барселоне в конце XlX века, и поймёте, как каталонская столица превратилась в шахматную доску — вы же знаете, что с высоты птичьего полёта все кварталы собираются в картину из идеальных квадратов.

Дольче вита по-испански

А потом поднимемся на террасу, прихватив с собой вяленый свиной окорок на подставке и бутылочку холодной кавы. Вы когда-нибудь сами резали хамон и пробовали его прямо с ноги? А с правильным томатным хлебом и оливковым маслом? Я научу вас смаковать деликатес, как это делают местные, и поделюсь секретом испанского счастья. Наш пикник продлится около 2 прекрасных часов. А дальше я отведу вас к Саграда Фамилии, увлеку рассказом о замысле культового храма и оставлю здесь — разбирать его глазами на детали и наслаждаться гениальным творением.