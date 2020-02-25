Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Исследуйте Барселону в своём собственном ритме, приняв участие в экскурсии на автобусе по системе hop-on hop-off
Прокатитесь по двум маршрутам с единым билетом и откройте для себя этот чудесный город
Осмотрите собор Саграда-Фамилия, римско-католическую базилику в готическом стиле и стиле модерн
Остановитесь в парке Гуэль – садовом комплексе и объекте всемирного наследия ЮНЕСКО
Прогуляйтесь по порту Олимпик – гавани, где проводились парусные соревнования Олимпийских игр в 1992 году
Полюбуйтесь кафедральным собором Барселоны, также известным под именем собора Святого Креста и Святой Эвлалии
Посетите Камп-Ноу, домашний стадион футбольного клуба Барселона (FC Barcelona)
Загляните внутрь аквариума и полюбуйтесь на многообразие подводного мира
Устройтесь поудобнее на борту комфортабельного и полностью оборудованного автобуса с бесплатным Wi-Fi
Исследуйте Барселону в своем темпе на двухэтажном экскурсионном автобусе! Один билет действителен на два удобных маршрута с остановками в лучших местах Барселоны! Бесплатная карта с маршрутами и остановками поможет вам выбрать, где выйти и где возвратиться в автобус. Вы также сможете воспользоваться аудиогидом на 15 языках.
Кроме открытой верхней площадки автобусы оборудованы поднимающейся крышей с электроприводом на случай дождя. Автобусы адаптированы под нужды лиц с ограниченной мобильностью и оснащены анатомическими креслами и отоплением на обоих этажах. На борту автобусов работают проводники, готовые при необходимости вам помочь.
Восточный маршрут:
Пласа-де-Каталунья (Plaça de Catalunya).
Собор – Готический квартал.
Порт-Вель.
Музей истории Каталонии.
Барселонета.
Порт-Олимпик.
Пляж Богатель. *
Пляж Нова Мар Белла*
Форум. *
Собор Саграда-Фамилия.
Больница Святого Креста и Святого Павла.
Парк Гуэль.
Тибидабо.
Ла Педрера.
Каса-Батльо (Дом Костей).
Glòries – Башня Агбар.
(*) Зимний тур (со 2 ноября по 25 марта): эти остановки заменяются остановками Зоопарк – Сьютаделья, Национальный театр – Л'Аудитори.
Западный маршрут:
Пласа-де-Каталунья (Plaça de Catalunya).
Триумфальная арка.
Эль Борн – зоопарк Сьютаделья.
Пассео де Колом.
Всемирный торговый центр.
Сады Мирамар.
Фонд Жоана Миро.
Анелла Олимпика.
Национальный музей искусства Каталонии (MNAC).
Испанская деревня (Poble Espanyol).
Кайша Форум — Павильон Германии.
Площадь Испании.
Станция Барселона-Сантс (Estació de Sants).
«Камп-Ноу» (домашний стадион футбольной команды «Барселона»).
Площадь Пия XII (Plaça Pius XII) – Палау Рейаль – Павильоны Гуэль – Монастырь Педральбес.
Карта города с подробным описанием маршрутов и остановок
Карта
Скидочный буклет
Многоязычная стюардесса на борту
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Трансфер от/до отеля
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Комфортная обувь
Важная информация
Автобусы отправляются каждые 5-25 минут, в зависимости от сезона
Отъезд и прибытие с площади Каталонии: зимой с 9:00 до 19:00 Летом с 9:00 до 20:00
Тур не проводится 25 декабря и 1 января
Со 2 июля 2021 года и до дальнейшего уведомления этот тур будет работать только по зимнему маршруту с отправлением с 9:00 до 19:00 (последнее возвращение) и с периодичностью примерно 30 минут между автобусами на остановках
Маршрут может быть изменен в связи с событиями, которые будут отмечаться в городе (демонстрации, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, официальные мероприятия и общественные работы)
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 3 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
M
Marina
25 фев 2020
Хорошо продумано, удобно пользоваться и можно делать это целый день и на 2 маршрутах. Один большой минус - очень мало информации в наушниках, буквально 2 строчки о каждой достопримечательности, а на последних остановках обоих маршрутах вообще ничего не говорят, только навязчивая музыка. Я думаю даже общая информация о городе была бы уместна
A
ASIEL
17 дек 2019
Тур это хорошо. Время в автобусах отличное. Был очень разочарован, когда нас высадили в Камп Ноу в воскресенье днем, и никто не сказал нам, что он будет закрыт! Мы были бы признательны гиду, если бы они упомянули эту информацию, когда мы остановились, тем более, что нам сказали раньше, что все туристические зоны открыты в воскресенье. Когда я сказал леди в бюсте, она сказала, что это была моя проблема, и мне нужно было лично получить мою информацию!! Кроме того, одна остановка была отменена 15 декабря из-за закрытия дороги, но мы не были проинформированы! Мы ждали полчаса, пока мы не спросили в туристическом информационном центре, и они сказали нам идти на одну остановку до или после!
А
Аноним
9 дек 2019
Мы очень рекомендуем этот тур, если вы хотите максимально использовать свой визит. Если у вас есть время, выделите два долгих дня и найдите время на каждой остановке на обоих маршрутах (один маршрут в день). Мы не смогли этого сделать, но все еще очень любили видеть и узнавать о городе за то короткое время, что мы были здесь. Повествование было своевременным, в отличие от предыдущих отзывов, которые мы читали. Это также не чувствовало себя спешащим вообще.
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