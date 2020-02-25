Исследуйте Барселону в своем темпе на двухэтажном экскурсионном автобусе! Один билет действителен на два удобных маршрута с остановками в лучших местах Барселоны! Бесплатная карта с маршрутами и остановками поможет вам выбрать, где выйти и где возвратиться в автобус. Вы также сможете воспользоваться аудиогидом на 15 языках.

Кроме открытой верхней площадки автобусы оборудованы поднимающейся крышей с электроприводом на случай дождя. Автобусы адаптированы под нужды лиц с ограниченной мобильностью и оснащены анатомическими креслами и отоплением на обоих этажах. На борту автобусов работают проводники, готовые при необходимости вам помочь.

Восточный маршрут:

Пласа-де-Каталунья (Plaça de Catalunya).

Собор – Готический квартал.

Порт-Вель.

Музей истории Каталонии.

Барселонета.

Порт-Олимпик.

Пляж Богатель. *

Пляж Нова Мар Белла*

Форум. *

Собор Саграда-Фамилия.

Больница Святого Креста и Святого Павла.

Парк Гуэль.

Тибидабо.

Ла Педрера.

Каса-Батльо (Дом Костей).

Glòries – Башня Агбар.

(*) Зимний тур (со 2 ноября по 25 марта): эти остановки заменяются остановками Зоопарк – Сьютаделья, Национальный театр – Л'Аудитори.

Западный маршрут: