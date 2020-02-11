35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону

Погулять по душевному каталонскому городку и прикоснуться к гению Дали в «храме сюрреализма»

Виталий
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Виталий – представитель гидов
Вы отправитесь на комфортабельном микроавтобусе в чудесное путешествие: погуляете по душевной Жироне, попробуете местное мороженое и посетите знаменитый на весь мир музей Дали в Фигерасе, где находится самая большая коллекция картин эпатажного художника.

Приготовьтесь к настоящему эмоциональному приключению — вы окажетесь словно в театральном лабиринте, наполненном экстравагантными, странными, полными символизма образами! Я расскажу вам о жизни и характере великого провокатора и помогу раскрыть его удивительные задумки.
65 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 11 часов
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча возле МакДональдс напротив Дома Батльо
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У этой экскурсии35 отзывов
4.66
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону

Что вас ожидает

Прогулка по Жироне
На микроавтобусе мы доедем из центра Барселоны до чудесного старинного городка Жирона, который является одной из четырех столиц провинций Каталонии. Вас поразит, насколько хорошо город сохранился со средних веков. Мы пройдем по местам съемок нашумевшего сериала «Игра престолов» и прогуляемся по крепостной стене, возведенной в незапамятные времена. Я расскажу удивительные факты и многочисленные легенды из многовековой истории Жироны. Вы перейдете по одному из мостиков через реку Оньяр и сравните старый и новый город, знаменитый великолепной архитектурой времен Гауди. А завершится прогулка дегустацией каталонских ликеров!

«Сюрреализм — это Я!»
Изучив уютную Жирону, мы вернемся на вокзал и отправимся в город Фигерас, расположенный всего в получасе езды. Здесь я познакомлю вас с творчеством Сальвадора Дали — одного из самых эпатажных мировых художников. Вы узнаете флагманские идеи сюрреализма, историю отношений Дали и его жены Галы и любопытные факты о жизни и творчестве великого, странного и опережающего время художника. Кульминацией экскурсии станет посещение музея Дали, созданного лично мастером. Проходя по многочисленным комнатам, вы почувствуете себя зрителем авангардного театра, в котором каждая картина играет роль, а вместе они складываются в один из самых впечатляющих спектаклей, которые вам довелось увидеть!

Организационные детали

  • В стоимость включен проезд на комфортабельном микроавтобусе (Барселона — Жирона, Жирона — Фигерас, Фигерас — Барселона)
  • Входной билет в музей Дали оплачивается отдельно — 15 евро/человек. Также дополнительно оплачиваются напитки и еда.
  • Возвращение в Барселону в 19:00
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону
Из Барселоны в театр-музей Дали и средневековую Жирону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Местов встречи для начала тура возле МакДональдс напротив Дома Батльо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Виталий
Виталий
Всем привет! Мы Виталий и Александра, бесконечно влюбленные в Барселону, её захватывающую историю, потрясающую архитектуру, яркие национальные традиции и вкуснейшую кухню. Более двух лет мы с радостью делимся знаниями и практическими советами на наших экскурсиях.
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35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

11 февраля 2020
Экскурсия хорошая.
Рекомендую.
Продолжительность экскурсии 11 часов, а не 9, как заявлено.
Истории Изабеллы Кастильской и Вифреда Волосатого услышали два раза.
Голос важный инструмент экскурсовода. К сожалению у Марины с голосом была проблема.
30 января 2020
Экскурсия организована очень хорошо.Все продумано и удобно.Гид Марина -увлеченный и разбирающийся в теме экскурсии человек.Очень подробно и интересно рассказывала о творчестве Дали .Жирона очаровательный средневековый городок. День прошел в очень приятной атмосфере.Рекомендую поехать на эту экскурсию с гидом Мариной.
23 января 2020
Нам очень понравилась поездка в Жирону и музей Сальвадора Дали. Из-за непогоды (накануне был ураган Глория) нас было всего 4 человека. Так что экскурсия была практически индивидуальная. Туристов было мало, Жирона почти была пустынной,красота необыкновенная - природа и сам городок. Также и в театре -музее Дали. Наш экскурсовод Марина успела рассказать и историю Каталонии, и о Жироне и о Дали много интересного. Экскурсия очень насыщенная и интересная. Для тех, кому интересен С Дали обязательно следует здесь побывать, музей .Дали в Париже и в Фегерасе - две большие разницы. Так что спасибо ребятам из comeonbarcelona , рекомендуем Ольга и Ирина
16 января 2020
Потрясающая экскурсия! Марина - замечательный гид, на высоком уровне владеющий материалом. Немаловажно именно для этой экскурсии, что Марина является искусствоведом по образованию. Было очень интересно и приятно её слушать! Она не только профессионал, но еще и отзывчивый человек: помогла разобраться со всеми трудностями, которые возникли у нас в Барселоне, ответила на все вопросы. Спасибо!!! Однозначно рекомендуем эту экскурсию!
16 января 2020
Экскурсию проводила Марина - талантливая девушка, любящая то, чем делилась с нами: и Каталонию, и Барселону, и историю, и живопись. Очень легкое ощущение от проведённого дня, обогатившего эмоции и знания. Благодарю Марину за интересную и качественную подачу информации!
9 января 2020
Гид рассказывала довольно монотонно и заученно. Совершенно не понимает, что в начале 20 века идеи Фрейда потрясали людей, что все, в том числе и художники, искали то, что скрыто, что театральный художник не может не знать, что в театре как достоверно воспринимается то, что искажено и что в искусстве нужно искать не мистику, а глубочайшее исследование человеческого восприятия, переживания, понимания... То, чем в средние века занималась церковь. Казуистику иезуитов Вольтер обсмеял, но именно Фрейд и стал их продолжателем, правда, уже в другом языке. Кстати, анекдот про яблоко и Ньютона - - анекдот, придуманный тем же Вольтером для популяризации Ньютона и его открытий среди просвещающейся знати на континенте. В общем, средненько и скушненько.
20 декабря 2019
Великолепная программа экскурсии. Гид очень интересно рассказывает, при этом не перегружая Вас информацией. А используя радио-гида, можно не теряя истории осмотреть объекты с разных сторон.
Комфортный автобус.
Спасибо за экскурсию. Рекомендую.
12 декабря 2019
Две компактные экскурсии слиты в одну. Они не связаны тематически, только территориально. Совершенно разные впечатления, но в этом есть особый шарм. Экскурсовод Марина отлично владеет материалом, подает его в несколько эксцентричной манере - как нельзя лучше соответствующей теме Дали. Марина доброжелательная, внимательная, компетентная и ,наконец, просто очаровательная женщина.Мы провели насыщенный запоминающийся день.
Olga
12 декабря 2019
Большое спасибо экскурсоводу Марине за прекрасно проведённую экскурсию в Жирону и в Театр- музей Дали.
5 декабря 2019
Экскурсия очень понравилась. Не смотря на непогоду погрузились полностью в эпоху средневековья, гуляя по улицам Жирона. Про музей-театр Дали могу сказать только одно: там надо побывать. Даже, если сюрреализм - это не ваше. Интересные работы, которые заставляют задуматься, потрясающие ювелирные изделия. А если при этом вас будет сопровождать гид, то получите удовольствие 100 %. Ребята, Александра и Виталий, которые организуют эту экскурсию, все замечательно продумали: маршрут, транспорт, на экскурсии нас сопровождал гид- искусствовед. Так что однозначно рекомендую. Единственное, с маленькими детьми я бы не стала выбирать такую тематику, но это только из-за специфики работ Сальвадора Дали.
Ещё 25 отзывов

Виталий проводит ещё 2 экскурсии

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Барселона: введениеБарселона: введениеБарселона: введение
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Экскурсии по музеям Барселоны

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