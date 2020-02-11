35 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка по Жироне

На микроавтобусе мы доедем из центра Барселоны до чудесного старинного городка Жирона, который является одной из четырех столиц провинций Каталонии. Вас поразит, насколько хорошо город сохранился со средних веков. Мы пройдем по местам съемок нашумевшего сериала «Игра престолов» и прогуляемся по крепостной стене, возведенной в незапамятные времена. Я расскажу удивительные факты и многочисленные легенды из многовековой истории Жироны. Вы перейдете по одному из мостиков через реку Оньяр и сравните старый и новый город, знаменитый великолепной архитектурой времен Гауди. А завершится прогулка дегустацией каталонских ликеров!

«Сюрреализм — это Я!»

Изучив уютную Жирону, мы вернемся на вокзал и отправимся в город Фигерас, расположенный всего в получасе езды. Здесь я познакомлю вас с творчеством Сальвадора Дали — одного из самых эпатажных мировых художников. Вы узнаете флагманские идеи сюрреализма, историю отношений Дали и его жены Галы и любопытные факты о жизни и творчестве великого, странного и опережающего время художника. Кульминацией экскурсии станет посещение музея Дали, созданного лично мастером. Проходя по многочисленным комнатам, вы почувствуете себя зрителем авангардного театра, в котором каждая картина играет роль, а вместе они складываются в один из самых впечатляющих спектаклей, которые вам довелось увидеть!